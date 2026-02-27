À LA UNE DU 27 FéV 2026
Pronostic Metz – Stade Brestois : un pas de plus vers la L2 pour les Messins ?

Par Fabien Chorlet - 27 Fév 2026, 15:40
💬 Commenter
Messins et Brestois se retrouveront ce dimanche
Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le Stade Brestois, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Metz accueille ce dimanche (17h15) le Stade Brestois, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Toujours bon dernier au classement, les Messins n’ont plus gagné en championnat depuis le 9 novembre dernier et une victoire contre l’OGC Nice (2-1). De leurs côtés, les Brestois sont en forme avec quatre matchs d’affilés sans défaite et reste sur une victoire le week-end dernier face à l’OM (2-0).

Ligue  1 – Metz vs Stade Brestois
Dimanche 1er mars  2026 · 17h15 · Stade Saint-Symphorien

Metz face à une urgence absolue

Le FC Metz, lanterne rouge du championnat, aborde cette rencontre avec une pression énorme. Les Messins restent sur 11 matchs consécutifs de Ligue 1 sans la moindre victoire et doivent impérativement engranger des points pour tenter d’éviter la relégation.

À domicile, Metz cherchera à s’appuyer sur son public pour retrouver confiance et cohésion. La réussite passera par une organisation défensive solide et la capacité à exploiter chaque situation offensive, souvent limitée jusqu’ici.

Brest solide et régulier

Le Stade Brestois arrive en confiance, avec quatre matchs sans défaite et une victoire convaincante face à l’OM (2‑0) lors de la dernière journée. L’équipe brestoise mise sur sa solidité défensive et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant pour prendre l’ascendant sur Metz.

Brest devra toutefois se méfier des Messins motivés par l’urgence et capables de se montrer dangereux sur contre‑attaque ou sur coups de pied arrêtés.

Les confrontations récentes

Les rencontres entre Metz et Brest ont été globalement équilibrées, mais les Brestois ont pris l’ascendant lors des dernières saisons.

Sur les 10 derniers affrontements :

  • Metz : 3 victoires
  • Brest : 6 victoires
  • Match nul : 1

Cette statistique confirme que Brest part légèrement favori, mais que Metz peut créer la surprise à domicile.

Les compos probables

La compo probable de Metz : Fischer – Kouao, S. Sané, Mboula, Ballo-Touré – Touré, Gbamin, Traoré – Michal, Diallo, Tsitaishvili.
AbsentsMangondo, Sy, Stambouli (blessés, reprise). 
IncertainsGuerti, Hein (reprise).

La compo probable de Brest : Coudert – Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary – Ajorque.
Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Pour Metz

  • Habib Diallo (attaquant) : point central de l’attaque messine, capable de faire la différence dans la surface et de profiter des centres pour marquer.
  • Giorgi Tsitaishvili (ailier gauche) : créatif et technique, il peut déstabiliser la défense brestoise avec ses passes et ses incursions.

Pour Brest

  • Ludovic Ajorque (attaquant) : référence offensive du Stade Brestois, son jeu de tête et son sens du placement sont des atouts pour conclure les actions, lui qui sort d’un doublé contre l’OM.
  • Rémy Labeau-Lascary (attaquant) : finisseur rapide et efficace dans la surface, il constitue une menace constante pour les défenses adverses.

Tendances de cotes et marchés : Brest favori

IssueBookmakerCoteTendance
Victoire Metz (1)Unibet3,40Stable
Match nul (X)Unibet3,40Stable
Victoire Brest (2)Unibet2,04Légère baisse

Probabilités implicites approximatives :

  • Metz : 29 %
  • Nul : 29 %
  • Brest : 49 %

Les cotes confirment Brest comme favori, grâce à sa forme actuelle et sa régularité, tandis que Metz reste capable de créer la surprise, notamment à domicile.

Notre pronostic du match Metz – Stade Brestois

  • Victoire de Brest : la dynamique et la confiance brestoise devraient permettre aux visiteurs de s’imposer.
  • Moins de 3,5 buts : Metz jouera probablement regroupé et privilégiera les contres, limitant les espaces.
  • Les deux équipes marquent : scénario possible si Metz profite de ses rares occasions à domicile.

Scores possibles

  • 0‑2 : Brest impose sa maîtrise et s’appuie sur sa solidité défensive.
  • 1‑2 : Metz marque sur un exploit individuel, mais Brest reste supérieur globalement.
  • 0‑1 : match serré avec une différence minime pour Brest.

Ce duel oppose une équipe en difficulté extrême à une formation en pleine confiance, et Brest part favori, même si Metz peut surprendre dans l’intensité et la motivation à domicile.

