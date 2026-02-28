À LA UNE DU 28 FéV 2026
[09:56]Stade Rennais, RC Lens : Seko Fofana à l’origine d’une grosse polémique au Portugal
[09:35]OL : Tolisso donne la recette pour vaincre l’OM
[09:17]ASSE : les Verts endeuillés avant le match à Pau
[09:00]Le Real Madrid face à son pire cauchemar, choc au sommet pour le FC Barcelone
[08:46]Stade Rennais : 3 joueurs libérés, Haise vise la fin d’une série noire de Beye
[08:21]ASSE : Montanier meilleur qu’Horneland, un titulaire chez les Verts confirme !
[08:05]FC Nantes : la nouvelle demande de report du PSG fait scandale, le RC Lens impacté
[07:47]OM : un candidat à la mairie prêt à ouvrir le Vélodrome au PSG !
[07:18]RC Lens : après Strasbourg, Sage confirme le message fort envoyé à l’OM et à l’OL
[07:03]PSG : opposé à un tombeur de Messi, Luis Enrique prend une décision forte
Le Real Madrid face à son pire cauchemar, choc au sommet pour le FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 28 Fév 2026, 09:00
💬 Commenter
Le onze du FC Barcelone lors du match aller contre Villarreal.
Entre le tirage au sort des 8es de finale de la Champions League hier et le choc FC Barcelone-Villarreal, les médias espagnols ont beaucoup à dire ce samedi 28 février 2026.

Marca : encore toi !

Pour la huitième fois en dix ans, le Real Madrid va croiser la route de Manchester City en Champions League. Ce qui signifie que son cauchemar, Pep Guardiola, emblème du FC Barcelone, va une nouvelle fois tenter de lui causer du tort.

AS : frénésie de Premier League

Les trois clubs espagnols qualifiés pour les 8es de finale de la Champions League ont hérité de clubs anglais. Le Real Madrid affrontera Manchester City, donc, le FC Barcelone Newcastle et l’Atlético Madrid Tottenham. Blaugranas et Colchoneros pourraient se retrouve en quarts s’ils passent.

Sport : match clé

Une semaine après avoir repris la tête de la Liga, le FC Barcelone accueille Villarreal, 3e, ce samedi après-midi. L’ambition est double : écarter définitivement le Sous-Marin Jaune de la lutte pour le titre et mettre la pression sur le Real Madrid, qui affrontera Getafe lundi.

Mundo Deportivo : leader à l’épreuve

MD fait un condensé des Unes d’AS et Sport en évoquant à la fois Barça-Villarreal et le tirage de la C1. Mais il souligne aussi que le match contre le FC Séville au Camp Nou se disputera le dimanche 15 mars, jour des élections présidentielles.

