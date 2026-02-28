Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Entre le tirage au sort des 8es de finale de la Champions League hier et le choc FC Barcelone-Villarreal, les médias espagnols ont beaucoup à dire ce samedi 28 février 2026.

Marca : encore toi !

Pour la huitième fois en dix ans, le Real Madrid va croiser la route de Manchester City en Champions League. Ce qui signifie que son cauchemar, Pep Guardiola, emblème du FC Barcelone, va une nouvelle fois tenter de lui causer du tort.

AS : frénésie de Premier League

Les trois clubs espagnols qualifiés pour les 8es de finale de la Champions League ont hérité de clubs anglais. Le Real Madrid affrontera Manchester City, donc, le FC Barcelone Newcastle et l’Atlético Madrid Tottenham. Blaugranas et Colchoneros pourraient se retrouve en quarts s’ils passent.

Portada Diario As

Sábado 28-02-2026 pic.twitter.com/uuORaTgEgz — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 28, 2026

Sport : match clé

Une semaine après avoir repris la tête de la Liga, le FC Barcelone accueille Villarreal, 3e, ce samedi après-midi. L’ambition est double : écarter définitivement le Sous-Marin Jaune de la lutte pour le titre et mettre la pression sur le Real Madrid, qui affrontera Getafe lundi.

Portada Diario Sport

Sábado 28-02-2026 pic.twitter.com/0jQV6cAppq — TodoDeporte (@TodoDeport39783) February 28, 2026

Mundo Deportivo : leader à l’épreuve

MD fait un condensé des Unes d’AS et Sport en évoquant à la fois Barça-Villarreal et le tirage de la C1. Mais il souligne aussi que le match contre le FC Séville au Camp Nou se disputera le dimanche 15 mars, jour des élections présidentielles.