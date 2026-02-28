À LA UNE DU 28 FéV 2026
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
[18:56]Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !
[18:30]RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne
[18:21]FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 19:03
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Pau.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Pau pour la 25e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts peuvent prendre la tête du championnat en attendant le match de Troyes lundi. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier. Un seul changement par rapport à la victoire face à Laval avec la titularisation de Tardieu à la place de Miladinovic. Coup d’envoi à 20h au Nouste Camp.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Tardieu, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes