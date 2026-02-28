ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face à Pau.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Pau pour la 25e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Verts peuvent prendre la tête du championnat en attendant le match de Troyes lundi. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier. Un seul changement par rapport à la victoire face à Laval avec la titularisation de Tardieu à la place de Miladinovic. Coup d’envoi à 20h au Nouste Camp.

La compo des Verts

Larsonneur (cap) – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Tardieu, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.