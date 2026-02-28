PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle du PSG pour affronter Le Havre.

Ce samedi soir, le PSG se déplace au Havre pour distancer encore un peu plus le RC Lens dans la course au titre. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au stade Océane.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Lee, Barcola.