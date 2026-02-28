PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre

Voici la compo officielle du PSG pour affronter Le Havre.
Ce samedi soir, le PSG se déplace au Havre pour distancer encore un peu plus le RC Lens dans la course au titre. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au stade Océane.
La compo du PSG
Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Lee, Barcola.
Dro est titulaire aux côtés de Vitinha et Warren Zaire-Emery
Lee/Barcola/Kvara pour mener l’attaque parisienne !
