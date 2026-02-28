À LA UNE DU 28 FéV 2026
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
[18:56]Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !
[18:30]RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne
[18:21]FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 20:06
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors d'une conférence de presse.
Voici la compo officielle du PSG pour affronter Le Havre.

Ce samedi soir, le PSG se déplace au Havre pour distancer encore un peu plus le RC Lens dans la course au titre. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au stade Océane.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Lee, Barcola.

