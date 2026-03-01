Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 1er mars 2026.

SPORT : « LE SHOW LAMINE »

Le quotidien catalan met en une la prestation majuscule de Lamine Yamal à domicile face à Villarreal (4-1). Nouveau récital de l’attaquant, qui confirme qu’il maintient son excellent niveau face au but.

Trois buts de sa part et un autre de Lewandowski coulent Villarreal et mettent encore plus de pression sur le Real Madrid en Liga. Pour Sport, il ne s’agit plus d’une promesse, mais d’une réalité éclatante : le Barça avance porté par son joyau.

Côté madrilène, le journal souligne également l’inquiétude autour de Kylian Mbappé, qui sera absent trois semaines supplémentaires.

AS : « LAMINE PRÉVIENT »

Le quotidien madrilène reconnaît lui aussi l’exploit du numéro 10 barcelonais. Lamine signe son premier triplé, met la pression sur le Real en Liga et prévient l’Atlético en Coupe. Un message clair envoyé aux rivaux directs du Barça.

AS met également en avant les mots forts du joueur : « Avant, je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux en jouant », une déclaration qui donne encore plus de relief à sa performance actuelle.

Concernant le Real Madrid, AS révèle : City conditionne Mbappé. Le Français prévoyait de s’arrêter trois semaines, mais il pourrait avancer son retour selon l’évolution décidée en lien avec le choc contre Manchester City en Ligue des Champions.

MARCA : « Quelle raclée ! »

Du côté de Marca, le ton est direct et spectaculaire. Lamine Yamal signe son premier triplé et totalise désormais 18 buts cette saison. Le Barça ne laisse aucune ouverture au Real et s’installe un peu plus aisément en tête de la Liga dans la course au titre.

Le quotidien madrilène note également un changement symbolique au Real Madrid avec Gonzalo Garcia qui enfile le « 9 » en mars, signe que le club doit s’adapter à l’absence de Mbappé.

MUNDO DEPORTIVO : « SHOW LAMIN3 »

Jeu de mots assumé en une pour le quotidien catalan, qui célèbre le triplé du « 10 ». Il s’agit du triplé le plus précoce de l’histoire du Barça en Liga, confirmant le leadership blaugrana et accentuant la pression sur le Real.

Mundo Deportivo souligne également le contexte symbolique : récital blaugrana lors du 100e match de Flick, ce qui nourrit le rêve d’une remontée en Coupe face à l’Atlético après la défaite 4-0.