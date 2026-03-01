À LA UNE DU 1 MAR 2026
[10:32]OM : un absent surprise et la petite merveille de Marbella dans le groupe de Beye face à l’OL
[10:30]PSG : Paris a trouvé son nouveau Dembélé pour 50 M€, le FC Barcelone en est jaloux
[10:00]Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone
[09:30]OM : McCourt a envoyé un énorme message à l’Arabie saoudite pour la vente du club
[09:00]RC Lens Mercato : un transfert record annoncé, le Stade Rennais n’y est pas pour rien
[08:00]OM : Beye doit-il nommer un nouveau capitaine ?
[07:00]FC Nantes : la terrible erreur de Franck Kita qui va peut-être accélérer la descente en Ligue 2
[06:00]ASSE : après Pau, Montanier a pointé du doigt ce qui pourrait priver les Verts de la Ligue 1
[00:00]Après avoir mis le feu au championnat portugais, Sydney Sweeney bientôt en Ligue 1 ?
[23:04]Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : changement symbolique au Real Madrid, Yamal signe un nouveau record au FC Barcelone

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 10:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 1er mars 2026.

SPORT : « LE SHOW LAMINE »

Le quotidien catalan met en une la prestation majuscule de Lamine Yamal à domicile face à Villarreal (4-1). Nouveau récital de l’attaquant, qui confirme qu’il maintient son excellent niveau face au but.

Trois buts de sa part et un autre de Lewandowski coulent Villarreal et mettent encore plus de pression sur le Real Madrid en Liga. Pour Sport, il ne s’agit plus d’une promesse, mais d’une réalité éclatante : le Barça avance porté par son joyau.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Côté madrilène, le journal souligne également l’inquiétude autour de Kylian Mbappé, qui sera absent trois semaines supplémentaires.

AS : « LAMINE PRÉVIENT »

Le quotidien madrilène reconnaît lui aussi l’exploit du numéro 10 barcelonais. Lamine signe son premier triplé, met la pression sur le Real en Liga et prévient l’Atlético en Coupe. Un message clair envoyé aux rivaux directs du Barça.

AS met également en avant les mots forts du joueur : « Avant, je ne me sentais pas bien, je n’étais pas heureux en jouant », une déclaration qui donne encore plus de relief à sa performance actuelle.

Concernant le Real Madrid, AS révèle : City conditionne Mbappé. Le Français prévoyait de s’arrêter trois semaines, mais il pourrait avancer son retour selon l’évolution décidée en lien avec le choc contre Manchester City en Ligue des Champions.

MARCA : « Quelle raclée ! »

Du côté de Marca, le ton est direct et spectaculaire. Lamine Yamal signe son premier triplé et totalise désormais 18 buts cette saison. Le Barça ne laisse aucune ouverture au Real et s’installe un peu plus aisément en tête de la Liga dans la course au titre.

Le quotidien madrilène note également un changement symbolique au Real Madrid avec Gonzalo Garcia qui enfile le « 9 » en mars, signe que le club doit s’adapter à l’absence de Mbappé.

MUNDO DEPORTIVO : « SHOW LAMIN3 »

Jeu de mots assumé en une pour le quotidien catalan, qui célèbre le triplé du « 10 ». Il s’agit du triplé le plus précoce de l’histoire du Barça en Liga, confirmant le leadership blaugrana et accentuant la pression sur le Real.

Mundo Deportivo souligne également le contexte symbolique : récital blaugrana lors du 100e match de Flick, ce qui nourrit le rêve d’une remontée en Coupe face à l’Atlético après la défaite 4-0.

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid