FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le LOSC est connue

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le LOSC.

Ce dimanche, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC pour la 24e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari, qui a décidé de mettre Abline sur le banc au profit de Ganago. Coup d’envoi à 17h15 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Awaziem, Yusuf, Cozza – Centonze, Lepenant, Kaba, Leroux, Machado – El-Arabi, Ganago.