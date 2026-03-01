À LA UNE DU 1 MAR 2026
[18:00]OM : le résultat de l’Olympico est déjà connu, McCourt n’y est pas pour rien
[17:00]FC Barcelone Mercato : Messi vers une dernière danse au Barça, sa réponse est tombée
[16:33]FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le LOSC est connue
[16:00]OM : Habib Beye a tranché pour l’identité de son capitaine !
[15:00]FC Nantes – PSG : les supporters nantais explosent contre le report, Luis Enrique leur répond
[14:00]RC Lens Mercato : entre Sangaré et Thomasson, un départ a déjà été acté
[13:30]OM : avant l’Olympico, l’OL s’est pris un méchant tacle tout droit venu de Marseille
[13:00]Real Madrid : Arbeloa ne rassure pas pour Mbappé mais relance totalement l’avenir de Vinicius
[12:30]FC Nantes Mercato : le grand retour de Moses Simon relancé !
[12:00]ASSE : Stassin a explosé à Pau, Montanier balance tout sur sa renaissance
FC Nantes : la compo de Kantari pour affronter le LOSC est connue

Par William Tertrin - 1 Mar 2026, 16:33
Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le LOSC.

Ce dimanche, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC pour la 24e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Ahmed Kantari, qui a décidé de mettre Abline sur le banc au profit de Ganago. Coup d’envoi à 17h15 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Awaziem, Yusuf, Cozza – Centonze, Lepenant, Kaba, Leroux, Machado – El-Arabi, Ganago.

