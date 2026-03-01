LOSC – FC Nantes (1-0) : les notes des Canaris, qui s’effondrent dans les derniers instants

William Tertrin, au stade Pierre-Mauroy.

Ce dimanche, le FC Nantes s’est effondré dans les derniers instants sur la pelouse du LOSC. Un match vraiment, vraiment pas emballant, au cours duquel le FCN respectait son plan à merveille, c’est-à-dire subir en essayant d’être solide tout en profitant de rares ballons pour attaquer. Chose qui n’est presque pas arrivé (3 tirs). Mais les Canaris ont concédé un but dans le temps additionnel, juste après une contre-attaque dangereuse mal négociée par Cabella. Avec cette défaite, Nantes reste 17e et relégable avec un point de retard sur Auxerre. Découvrez nos tops, flops et notes côté nantais.

Les tops

LOPES

Bien chahuté par les supporters lillois en seconde période, il a su être présent quand il le fallait. On ne peut pas dire que Lille ait été vraiment dangereux, si ce n’est à la 19e minute avec une bonne tête d’André, qu’il a réussi à bien capter. Il est également sauvé par sa transversale à la 54e après une frappe lobée de Fernandez-Pardo. Propre dans toutes ses interventions, il est malheureusement masqué sur la frappe victorieuse de Ngoy, et ne peut rien faire.

CENTONZE

Les attaques lilloises ont très souvent penché sur son côté, et il a parfois eu de la difficulté à faire face à Fernandez-Pardo notamment. Mais il termine le match avec 4 interceptions ou encore 3 récupérations, ainsi que 10 duels gagnés sur 15. Le reste de la défense a aussi fait son travail dans la globalité du match, avec une mention spéciale pour Ali Youssef.

GANAGO – EL ARABI

Associés à la pointe de l’attaque, ils ont fait le maximum pour tenter de bonifier les rares ballons d’attaque à leur disposition. Ça n’a rien donné de bien dangereux, mais Ganago a tout de même pu s’illustrer dès la 8e minute en profitant d’un ballon perdu de Mukau pour frapper et obliger Özer à s’employer. Le Marocain a été le premier à sortir (Abline, 63e), suivi de l’ancien Lensois (Cabella, 75e).

Les flops

LE MILIEU

Au sein du milieu à 3 instauré par Kantari, seul Kaba a fait une meilleure impression. Leroux et Lepenant ont souvent été dépassés dans l’entrejeu, et le numéro 66 était visiblement très mécontent de céder sa place à la 62e, pour l’entrée de Coquelin.

SISSOKO

Entré à la 81e à la place de Kaba, il se rend coupable du but lillois en loupant son intervention devant Ngoy, qui ouvre le score dans le temps additionnel.

Les notes des Nantais

Lopes (6) – Awaziem (5), Youssef (6), Cozza (5) – Centonze (6), Lepenant (4), Kaba (6), Leroux (5), Machado (5) – El-Arabi (5), Ganago (5).