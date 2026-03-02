À LA UNE DU 2 MAR 2026
Baby boom au Real Madrid, le héros de la remontada face au PSG pousse le FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 2 Mar 2026, 09:19
Sergi Roberto fêtant un but avec Côme contre la Fiorentina.
Dans la revue de presse espagnole de ce lundi 2 mars 2026, on trouve la possible première titularisation de Thiago Pitarch au Real Madrid et le FC Barcelone qui prépare sa demie retour de Coupe du Roi.

Marca : bébé à bord

Le Real Madrid affronte ce soir Getafe en clôture de la 26e journée, avec l’obligation de gagner pour ne pas se laisser distancer par le FC Barcelone. Alvaro Arbeloa envisagerait de titulariser le jeune Thiago Pitarch (18 ans) au milieu de terrain.

AS : exigence maximale

En conférence de presse, Arbeloa a rappelé que l’entraîneur de Getafe, José Bordalas, savait tirer le meilleur de ses équipes, que ce soit les banlieusards madrilènes, Valence ou Alavés, et que celles-ci posaient toujours des problèmes au Real Madrid. Les Merengue devront donc être très concentrés ce soir !

Sport : « Renverser l’Atlético est possible »

Héros de la remontada de 2017, Sergi Roberto, qui avait inscrit le but du 6-1 face au PSG dans les arrêts de jeu, estiment que le FC Barcelone d’aujourd’hui a les moyens de renverser l’Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Mundo Deportivo : avec Lamine, c’est possible

Auteur d’un triplé contre Villarreal et plus gêné par sa pubalgie, Lamine Yamal est de retour à son meilleur niveau. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui sera toutefois privé de Robert Lewandowski pour le choc face à l’Atlético. Le Polonais souffre d’une fracture de l’orbite de l’œil gauche.

