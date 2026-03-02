FC Nantes : Pierre Ménès se sert d’Abline pour dynamiter Kantari et Kita, les supporters applaudissent !

Après la défaite à Lille, Pierre Ménès charge Ahmed Kantari et les Kita. Il ne croit plus au maintien du FC Nantes et critique la gestion du cas Abline.

Le FC Nantes est au bord du précipice. Après la défaite à Lille (0-1), les Canaris semblent glisser inexorablement vers la Ligue 2. Sept points de retard, une dynamique négative et une confiance envolée. Pierre Ménès, lui, n’y croit plus. « À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. J’ai peur que ce soit l’année de trop pour le FC Nantes. » Le ton est donné.

Kantari ciblé après le match à Lille

L’ancien consultant de Canal+ n’a pas seulement pointé la situation sportive. Il s’en est pris directement aux choix d’Ahmed Kantari. « Le scénario à Lille a été terrible. Les Canaris ont été inoffensifs, ils n’ont rien montré, avec Abline laissé sur le banc, et le LOSC a marqué sur sa seule action dangereuse. » Le symbole est clair. Matthis Abline, l’un des rares joueurs capables d’apporter de la percussion offensive, est resté sur le banc. Dans un match crucial. Un choix qui ne passe pas.

Abline au cœur du débat

Mais Ménès va plus loin. Il se sert du cas Abline pour attaquer frontalement la politique sportive des Kita. « Je vois Nantes descendre et Auxerre se sauver en barrages. La relégation serait la conséquence d’une gestion catastrophique. Kita n’y connaît rien au foot. » Une phrase choc. Et une critique directe contre Waldemar Kita et son fils Franck.

“Quand tu as 25 M€ pour Abline…”

Le consultant développe son raisonnement. « Quand tu as une offre de 25 M€ pour Abline, tu le vends et tu en profites pour acheter 4 ou 5 joueurs à 4 ou 5 M€. » Selon lui, la stratégie du FC Nantes est incohérente. Ne pas vendre au bon moment. Ne pas anticiper le renouvellement. Ne pas renforcer intelligemment l’effectif. Une gestion qu’il qualifie implicitement de désastreuse.

Les supporters applaudissent

Sur les réseaux sociaux, les propos de Pierre Ménès trouvent un écho. De nombreux supporters nantais partagent ce sentiment d’épuisement. La défiance envers les Kita est installée depuis plusieurs saisons. La série noire actuelle ne fait que raviver la colère. La Beaujoire pourrait devenir électrique lors des prochains matchs. Pierre Ménès a frappé fort. Ses mots résonnent. « C’est l’année de trop. » Le FC Nantes joue désormais sa survie. Sur le terrain. En tribunes. Et dans les bureaux. La fin de saison s’annonce tendue. Très tendue…