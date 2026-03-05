ASSE Mercato : que doit faire Kilmer avec Pedro, déjà très courtisé en Ligue 1 ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat autour de l’avenir de Kévin Pedro (ASSE, 20 ans), convoité en Ligue 1 au prochain mercato.

« Pedro est devenu le symbole de cette ASSE »

« Courtisé par le LOSC, le Stade Rennais et le RC Strasbourg, Kévin Pedro ne doit en aucun cas quitter l’ASSE cet été. Il est pour moi devenu le symbole de cette équipe. En cas de montée en Ligue 1, Kilmer et la direction stéphanoise auront donc la responsabilité de résister aux offres et de protéger leur jeune pépite, comme ils l’avaient si bien fait l’été dernier avec Lucas Stassin devant plusieurs offensives juteuses extérieures.

Devenu incontournable dans le système de Philippe Montanier, Pedro apporte une polyvalence précieuse, capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit qu’en défense centrale. Dans une saison qui s’annonce exigeante au plus haut niveau, conserver un joueur déjà intégré, fiable et en pleine progression serait un atout stratégique majeur. Le vendre maintenant serait précipité ; le garder une saison supplémentaire pourrait au contraire permettre à l’ASSE de sécuriser son maintien… avant d’envisager un départ futur contre un chèque bien plus conséquent. »

Bastien AUBERT

« Pas question de le vendre ! »

« Je partage à 200% l’avis de Bastien sur Kévin Pedro : c’est un joueur d’avenir pour l’ASSE. Là ou on pouvait penser que Djylian N’Guessan ou Paul Eymard allaient incarner le visage du futur de l’ASSE, c’est Pedro qui se révèle. Dès son premier match à Troyes, avec une victoire très importante à la clé, le jeune défenseur avait impressionné par son calme et son agressivité. Depuis, il ne fait que confirmer, et son repositionnement à droite fait un bien fou aux Verts, à un poste où l’équipe était en grande difficulté depuis très longtemps avec Appiah, Maçon et Ferreira, tous décevants.

Il n’est pas surprenant du tout de voir que Pedro commence à être sollicité. Avec lui, l’ASSE tient sans doute un futur international Espoirs, à tout juste 20 ans. Et en cas de montée en L1, je ne me fais pas de souci : Kilmer Sports ne le vendra pas. Pas dès cet été. Le groupe nord-américain a montré l’été dernier de quel bois il se chauffait avec Lucas Stassin. De plus, je pense que Pedro a la tête sur les épaules, et qu’il ne s’imagine pas quitter l’ASSE de sitôt. Pas avant d’avoir goûté à la L1 avec son club formateur en tout cas. »

Laurent HESS

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2