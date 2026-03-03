Real Madrid : Rüdiger risque gros après son agression, le FC Barcelone jubile !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le Real Madrid s’est incliné hier face à Getafe (0-1) dans une ambiance électrique. Franco Mastantuono a été expulsé, mais c’est surtout Antonio Rüdiger qui est l’objet de toutes les critiques après avoir agressé Diego Rico. Lequel est revenu sur le pétage de plombs de l’Allemand…

Soirée cauchemardesque pour le Real Madrid. Battus par Getafe CF (0-1) dans une ambiance électrique, les Merengue quittent la pelouse avec une défaite… et une énorme polémique sur les bras. Si l’expulsion de Franco Mastantuono a marqué les esprits, c’est surtout le geste d’Antonio Rüdiger sur Diego Rico qui enflamme l’Espagne.

Mastantuono expulsé et suspendu

Le jeune milieu argentin a totalement perdu ses nerfs face à l’arbitre, lançant des propos jugés insultants et méprisants. En application de l’article 124 du code disciplinaire de la RFEF, il a écopé de deux matches de suspension.

Conséquence directe : il manquera les prochaines rencontres cruciales face au Celta Vigo et à Elche. Un coup dur supplémentaire pour Madrid dans une période déjà tendue.

Mais cette affaire a presque été reléguée au second plan.

Le geste de Rüdiger qui choque l’Espagne

Sur une action tendue, Rüdiger a adressé un coup de genou à Diego Rico, au sol. Une action non sanctionnée sur le moment, malgré l’assistance vidéo.

Au micro de Cadena COPE, Diego Rico n’a pas mâché ses mots :

« S’il m’avait mal pris, j’aurais pu y rester. Si ça avait été l’inverse, j’aurais pris 10 matches ou je n’aurais pas rejoué de la saison. Je ne sais pas à quoi sert la VAR. C’est une agression. »

Le latéral de Getafe évoque un geste volontaire, intervenu après une première altercation verbale. Des déclarations fortes qui mettent une pression considérable sur les instances disciplinaires.

Une lourde sanction réclamée

En Espagne, plusieurs observateurs réclament désormais une sanction rétroactive contre le défenseur allemand. Les images circulent en boucle sur les plateaux télé et les réseaux sociaux.

La question centrale : pourquoi la VAR n’est-elle pas intervenue ? Si la commission de discipline décide d’ouvrir un dossier, Rüdiger pourrait s’exposer à plusieurs matches de suspension, surtout si l’intentionnalité est retenue.

Le Barça en embuscade

Cette polémique relance aussi le débat éternel sur l’arbitrage en Liga. Le FC Barcelone pointe régulièrement du doigt un supposé favoritisme envers Madrid… tandis que le Real dénonce, à l’inverse, un arbitrage pro-Barça. Autant dire que cette affaire tombe dans un contexte explosif. À quelques journées cruciales de la fin de saison, toute sanction contre Rüdiger pourrait peser lourd dans la course au titre. Entre la suspension de Mastantuono, la défaite contre Getafe et la polémique Rüdiger, le Real Madrid traverse une zone de fortes turbulences.