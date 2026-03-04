Revue de presse : Dönnum (TFC) de retour face à l’OM, Paixao a failli signer à l’OGC Nice, coup de théâtre pour Bernauer (ASSE)

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

TFC : Dönnum de retour face à l’OM

Ecarté lors des deux derniers matches sur choix de Martinez Novell, Aron Dönnum devrait être titulaire ce soir au Vélodrome. L’ailier norvégien avait été sanctionné pour avoir répondu à son président, Olivier Cloarec, venu passer un savon à ses joueurs après une défaite contre Le Havre le 15 février. Mais ce quart de finale contre l’OM étant considéré comme « le match le plus important de la saison » par Martinez Novell, il a été réintégré.

RC Strasbourg : la drôle de défense de Yassine sur sa simulation

Le Racing s’est qualifié hier pour sa première demi-finale de Coupe de France depuis un quart de siècle en battant le Stade de Reims (2-1). Dans cette rencontre, Gessime Yassine a fait la différence, se montrant très remuant. Mais il a également été averti pour simulation à la 36e, la VAR ayant indiqué à l’arbitre, qui avait sifflé pénalty, qu’il s’était trompé. Interrogé sur cette action, l’ancien Dunkerquois a eu une réponse amusante : « Je suis allé voir l’arbitre et je lui ai dit: « Je suis désolé pour vous parce qu’il y a eu la VAR et vous m’avez mis jaune » mais qu’il siffle ou non, j’allais tomber parce que j’ai été déséquilibré et j’étais passé entre les deux. Il m’a attrapé, je ne vais pas vous mentir. J’ai essayé de jouer le jeu, il faut dire ce qui est, je suis attaquant. J’ai essayé d’obtenir le penalty mais je me suis excusé auprès de l’arbitre. J’ai dit: « Je suis désolé d’avoir fait ça mais je n’ai pas vraiment fait exprès de tomber parce qu’ils m’ont vraiment attrapé ». Je lui ai dit simplement : « Ne me mettez pas rouge ». »

OGC Nice : Paixao (OM) a failli être un Aiglon

Dans L’Equipe du jour, on apprend que le recruteur niçois Henrique, ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, avait proposé Igor Paixao, aujourd’hui à l’OM, avant qu’il ne s’engage au Feyenoord à l’été 2022. Il avait flashé sur cet « attaquant dynamique et puissant ». L’idée était de le prêter à Lausanne la première saison pour qu’il s’adapte en douceur au jeu européen tout en étant titulaire régulièrement. Paixao et ses proches étaient d’accord. Mais le club suisse, partenaire du Gym, a flirté avec la relégation et cela a refroidi les Brésiliens, qui ont finalement rejeté l’offre. Paixao a ensuite explosé avec Coritiba et c’est le Feyenoord qui a mis la main sur lui pour 4,5 M€.

Bernauer sur le retour à l’ASSE

On avait pu craindre que sa saison soit terminée mais ce ne sera pas le cas. Eloigné des terrains depuis deux mois, Maxime Bernauer a indiqué dans un podcast publié par l’ASSE sur sa chaîne Youtube qu’il en terminait avec sa rééducation. « Je ressors petit à petit sur le terrain et ça fait du bien. Je passe en réathlétisation terrain, c’est la dernière ligne droite. Je pense que j’en ai encore pour deux ou trois semaines , puis reprise collective avec le groupe.» En avril, le défenseur devrait donc être bon pour le service !

Féry va rater le quart de finale des Merlus contre Nice

Loïc Féry, le président du FC Lorient, sera absent au stade du Moustoir ce mercredi pour le quart de finale de la Coupe de France des Merlus face à l’OGC Nice. Actuellement à Abu Dhabi, le dirigeant breton se retrouve en effet bloqué en raison du conflit qui frappe actuellement le Moyen-Orient. Il participait au séminaire annuel de son entreprise.