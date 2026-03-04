Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

En ce mercredi 4 mars 2026, les médias espagnols se concentrent sur la qualification de l’Atlético Madrid pour la finale de la Coupe du Roi malgré sa défaite 0-3 contre le FC Barcelone hier.

Marca : en finale… avec angoisse !

Le quotidien fait sa Une avec une photo des joueurs de l’Atlético célébrant leur qualification pour la finale de la Coupe du Roi, treize ans après. Les Colchoneros, battus 0-3 après leur succès 4-0 à l’aller, ont eu chaud face à un Barça déchaîné !

AS : en souffrant mais en finale !

Quasiment le même titre pour AS, qui évoque également la grave blessure de Rodrygo, qui le privera de toute la fin de saison avec le Real Madrid et de la Coupe du monde avec le Brésil.

Portada Diario As

Miércoles 04-03-2026 pic.twitter.com/JTXacxVByg — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 4, 2026

Sport : quelle fierté, cette équipe !

Sport résume le sentiment général dans le camp barcelonais, où c’est la fierté d’avoir une équipe aussi forte, aussi douée, aussi vaillante, qui prime sur l’élimination de la Coupe du Roi.

Portada Diario Sport

Miércoles 04-03-2026 pic.twitter.com/uOXuHosvcj — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 4, 2026

Mundo Deportivo : comme un champion

A l’instar de Sport, MD a choisir une photo de Marc Bernal, auteur d’un doublé hier. Le milieu défensif, blessé la saison dernière, a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines.