À LA UNE DU 4 MAR 2026
[11:04]OM : ça a méchamment dérapé au Portugal entre deux anciens Olympiens
[10:36]OL : Himbert chambre encore l’OM, les supporters de l’ASSE s’en mêlent
[10:17]FC Barcelone : la durée de l’absence de Koundé et Baldé est connue, coup dur pour les Bleus
[10:00]Stade Rennais : un énorme chat noir pour les retrouvailles de Haise avec Nice
[09:36]Le FC Barcelone éliminé mais fier, le Real éclipsé par l’Atlético
[09:22]FC Nantes : les Canaris moqués mais pour une fois, Kita n’y est pour rien !
[09:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports fonce sur un milieu de terrain, Lucas Stassin le connait bien !
[08:42]Real Madrid : Mbappé repris de volée à cause d’Hakimi (PSG)
[08:20]RC Lens : Emmanuel Macron passé de l’OM aux Sang et Or, la toile s’enflamme
[08:04]FC Barcelone : Griezmann chambre les Blaugranas, la réplique est cinglante
Le FC Barcelone éliminé mais fier, le Real éclipsé par l’Atlético

Par Raphaël Nouet - 4 Mar 2026, 09:36
💬 Commenter
La joie de Marc Bernal après son deuxième but contre l'Atlético.
En ce mercredi 4 mars 2026, les médias espagnols se concentrent sur la qualification de l’Atlético Madrid pour la finale de la Coupe du Roi malgré sa défaite 0-3 contre le FC Barcelone hier.

Marca : en finale… avec angoisse !

Le quotidien fait sa Une avec une photo des joueurs de l’Atlético célébrant leur qualification pour la finale de la Coupe du Roi, treize ans après. Les Colchoneros, battus 0-3 après leur succès 4-0 à l’aller, ont eu chaud face à un Barça déchaîné !

AS : en souffrant mais en finale !

Quasiment le même titre pour AS, qui évoque également la grave blessure de Rodrygo, qui le privera de toute la fin de saison avec le Real Madrid et de la Coupe du monde avec le Brésil.

Sport : quelle fierté, cette équipe !

Sport résume le sentiment général dans le camp barcelonais, où c’est la fierté d’avoir une équipe aussi forte, aussi douée, aussi vaillante, qui prime sur l’élimination de la Coupe du Roi.

Mundo Deportivo : comme un champion

A l’instar de Sport, MD a choisir une photo de Marc Bernal, auteur d’un doublé hier. Le milieu défensif, blessé la saison dernière, a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines.

