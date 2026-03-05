Pronostic ASSE – Red Star : la passe de cinq pour Montanier et les Verts ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 26e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et le Red Star, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le choc de cette 26e journée de Ligue 2. Deuxième au classement, l’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h) le Red Star, cinquième. Sur une série de quatre succès d’affilés depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts sont désormais en bonne position pour monter directement en Ligue 1 à l’issue de la saison, avec quatre points d’avance sur le quatrième, le Stade de Reims.

Ligue 2 – ASSE vs Red Star

Samedi 7 mars 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

Saint‑Étienne : viser une cinquième victoire de suite

L’ASSE aborde ce choc au sommet dans une excellente dynamique avec quatre succès consécutifs depuis l’arrivée de Philippe Montanier en février, dont une victoire convaincante 3‑0 à Pau lors de la dernière journée. Cette série a relancé les Verts dans la course à la montée directe en Ligue 1, et ils pointent désormais deuxième au classement avec un matelas confortable sur la zone de barrages.

La machine stéphanoise affiche un collectif solide, une animation offensive structurée et une défense plus rigoureuse qu’en début de saison. À domicile, l’intensité de Geoffroy‑Guichard et l’engouement des supporters constitueront un avantage non négligeable face à une équipe de Red Star souvent plus timide loin de ses bases.

Red Star : un outsider capable de surprendre

Le Red Star arrive en territoire stéphanois avec un bilan respectable et toujours bien placé dans la première moitié du classement (cinquième). Malgré un match nul 0‑0 face au Mans récemment, les Audoniens ont montré qu’ils pouvaient être coriaces, notamment contre des équipes du haut de tableau.

Lors de la première confrontation cette saison, le Red Star s’était imposé 2‑1 contre Saint‑Étienne, montrant qu’il n’a rien à perdre dans ce type de rencontres et qu’il peut prendre des points même dans un contexte difficile.

Les confrontations récentes

Même si l’ASSE domine souvent ses adversaires, le succès du Red Star lors du match aller (2‑1) reste un rappel que ce duel est loin d’être acquis d’avance.

Sur les 10 dernières rencontres :

ASSE : 4 victoires

Red Star : 3 victoires

Nuls : 3

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Tardieu – Cardona, Boakye, Davitashvili – Stassin.

Absent : Bernauer, Ferreira, El Jamali, Jaber, N’Guessan, Traoré (blessés).

Incertain: Lamba (reprise).

La compo probable du Red Star : Poussin – Durivaux, Lemonnier, Danger – Sylla, Pierret, Haag, Cissé – Khaoui – Meïssa Ba, Durand.

Absent : Doucouré (blessé).

Les joueurs à suivre

Pour Saint‑Étienne

Lucas Stassin : L’attaquant stéphanois a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier contre Pau, mettant fin à une longue disette. En pleine confiance, il peut encore faire la différence face à une défense du Red Star parfois perméable.

Pour le Red Star

Saïf‑Eddine Khaoui : Meneur expérimenté, capable de créer des décalages et de peser sur une défense stéphanoise très pressée de faire la différence rapidement.

Les tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Saint‑Étienne (1) Unibet 1,75 Stable Match nul (X) Unibet 3,55 Stable Victoire Red Star (2) Unibet 4,15 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Saint‑Étienne : 57 %

Nul : 28 %

Red Star : 24 %

Les bookmakers donnent un avantage plus marqué à Saint‑Étienne, reflétant leur forme actuelle, leur dynamique de quatre victoires consécutives et leur position au classement. Le Red Star reste toutefois capable de créer la surprise, notamment en jouant les contre‑attaques et en exploitant la moindre erreur des Verts.

Notre pronostic du match ASSE – Red Star

Victoire de Saint‑Étienne : les Verts ont la dynamique, l’état d’esprit et l’avantage du terrain pour l’emporter dans un match capital pour la course à la montée direct.

: les Verts ont la dynamique, l’état d’esprit et l’avantage du terrain pour l’emporter dans un match capital pour la course à la montée direct. Les deux équipes marquent : Les deux formations ont montré qu’elles pouvaient scorer, même si Red Star reste prudent.

Scores possibles

2‑1 pour Saint‑Étienne : scénario le plus probable, ASSE impose sa puissance offensive.

: scénario le plus probable, ASSE impose sa puissance offensive. 1‑1 : si Red Star arrive à résister et surprendre offensivement.

: si Red Star arrive à résister et surprendre offensivement. 3‑1 pour Saint‑Étienne : si les locaux dominent largement et convertissent leurs occasions.

Ce choc oppose une équipe stéphanoise ambitieuse, pleine de confiance et en course pour la montée directe, à une équipe du Red Star solide mais moins régulière. L’enjeu est majeur et promet une atmosphère intense à Geoffroy‑Guichard.