À LA UNE DU 4 MAR 2026
[18:21]Real Madrid, équipe de France : nouvelles révélations très inquiétantes sur la blessure de Kylian Mbappé !
[18:00]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant l’OL !
[17:30]FC Barcelone Mercato : Flick insiste pour un buteur, l’OM l’a battu en Ligue des champions
[17:10]Martin Satriano métamorphosé en Liga, son régime secret intrigue l’OL et le RC Lens
[16:50]Arabie saoudite : le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo
[16:30]Mercato : Pablo Pagis (FC Lorient) a tranché entre l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens !
[16:00]Mercato : Antoine Griezmann a reçu une offre incroyable, l’Atlético ouvre la porte !
[15:00]PSG : une promesse de l’OM brille en Ligue 1 et se paye Ousmane Dembélé !
[13:54]OL : Fonseca oublie l’OM et annonce 5 forfaits face au RC Lens
[13:36]ASSE : Montanier calme les ardeurs, Le Cardinal lui emboîte le pas
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Flick insiste pour un buteur, l’OM l’a battu en Ligue des champions

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 17:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Barcelone prépare activement l’après-Robert Lewandowski. En fin de contrat, l’attaquant polonais ne devrait pas prolonger son aventure en Catalogne. Résultat : la direction sportive travaille déjà sur son successeur. Et Hansi Flick aurait un nom en tête : Nick Woltemade.

Un transfert estimé entre 70 et 90 millions d’euros

Selon teamTALK, l’entraîneur allemand aurait demandé à Deco de se positionner sur l’attaquant de Newcastle United dès cet été. L’attaquant allemand avait été recruté pour combler le départ d’Alexander Isak, parti à Liverpool FC. Aujourd’hui, les Magpies pourraient accepter de discuter… mais seulement contre un montant conséquent. Les estimations évoquent un transfert compris entre 70 et 90 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur encore en quête de confirmation en Premier League.

Une adaptation difficile en Angleterre

À Newcastle, Woltemade peine encore à s’imposer comme titulaire indiscutable. Comme Isak à Liverpool, l’Allemand traverse une phase d’adaptation plus compliquée que prévu.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Cette saison, il totalise 7 buts toutes compétitions confondues, un bilan loin d’être spectaculaire pour un attaquant censé mener l’attaque d’un club ambitieux. Son temps de jeu irrégulier alimente donc les spéculations sur un possible départ.

Un joueur déjà aperçu au Vélodrome

Les supporters de l’Olympique de Marseille se souviennent peut-être de lui. Woltemade était sur la feuille de match lors de la rencontre européenne entre Marseille et Newcastle cet hiver.

Entré en cours de partie, il n’avait pas pu empêcher la défaite des Magpies au stade Vélodrome (1-2).

Le Barça cherche son futur numéro 9

Du côté du Barça, la réflexion est déjà lancée. L’idée est de trouver un attaquant capable d’incarner l’avenir de l’attaque catalane. À 24 ans, Woltemade correspond au profil recherché : un joueur encore jeune, doté d’un potentiel important et déjà expérimenté dans les grands championnats européens. Reste à savoir si le club catalan sera prêt à investir une somme aussi élevée.

FC BarceloneOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OM