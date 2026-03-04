FC Barcelone Mercato : Flick insiste pour un buteur, l’OM l’a battu en Ligue des champions

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le FC Barcelone prépare activement l’après-Robert Lewandowski. En fin de contrat, l’attaquant polonais ne devrait pas prolonger son aventure en Catalogne. Résultat : la direction sportive travaille déjà sur son successeur. Et Hansi Flick aurait un nom en tête : Nick Woltemade.

Un transfert estimé entre 70 et 90 millions d’euros

Selon teamTALK, l’entraîneur allemand aurait demandé à Deco de se positionner sur l’attaquant de Newcastle United dès cet été. L’attaquant allemand avait été recruté pour combler le départ d’Alexander Isak, parti à Liverpool FC. Aujourd’hui, les Magpies pourraient accepter de discuter… mais seulement contre un montant conséquent. Les estimations évoquent un transfert compris entre 70 et 90 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur encore en quête de confirmation en Premier League.

Une adaptation difficile en Angleterre

À Newcastle, Woltemade peine encore à s’imposer comme titulaire indiscutable. Comme Isak à Liverpool, l’Allemand traverse une phase d’adaptation plus compliquée que prévu.

Cette saison, il totalise 7 buts toutes compétitions confondues, un bilan loin d’être spectaculaire pour un attaquant censé mener l’attaque d’un club ambitieux. Son temps de jeu irrégulier alimente donc les spéculations sur un possible départ.

Un joueur déjà aperçu au Vélodrome

Les supporters de l’Olympique de Marseille se souviennent peut-être de lui. Woltemade était sur la feuille de match lors de la rencontre européenne entre Marseille et Newcastle cet hiver.

Entré en cours de partie, il n’avait pas pu empêcher la défaite des Magpies au stade Vélodrome (1-2).

Le Barça cherche son futur numéro 9

Du côté du Barça, la réflexion est déjà lancée. L’idée est de trouver un attaquant capable d’incarner l’avenir de l’attaque catalane. À 24 ans, Woltemade correspond au profil recherché : un joueur encore jeune, doté d’un potentiel important et déjà expérimenté dans les grands championnats européens. Reste à savoir si le club catalan sera prêt à investir une somme aussi élevée.