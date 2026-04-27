ASSE : Rodez ne déploie pas le tapis rouge pour la montée de Saint-Étienne en ligue 1 et promet une finale !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne pensait peut-être avancer vers la montée… mais Rodez Aveyron Football a décidé de tout faire exploser. Avant ce choc décisif, le message est clair : personne ne déroulera le tapis rouge aux Verts.

Rodez en mission : 18 matchs sans défaite !

C’est l’un des faits marquants de cette fin de saison : Rodez est invaincu depuis 18 rencontres. Une série impressionnante qui place les Ruthénois en pleine confiance au moment d’accueillir Saint-Étienne.

Toujours en course pour les barrages, le club aveyronnais n’a rien à perdre… et tout à gagner. Résultat : une équipe libérée, dangereuse, et prête à jouer son va-tout.

Santini annonce la couleur

En conférence, Didier Santini n’a pas cherché à calmer le jeu. Au contraire.

“Les deux équipes auront l’obligation de gagner… ce sera un match fou.”

Le ton est donné. Pour lui, cette rencontre est une véritable finale, où spectacle et intensité seront au rendez-vous.

Son objectif ? Jouer sans retenue, mettre du rythme, et surtout faire tomber un prétendant à la montée.

Un stade en fusion

À Paul-Lignon, l’ambiance s’annonce électrique. Guichets fermés, supporters bouillants, enjeu maximal…

Tous les ingrédients sont réunis pour un match sous haute tension.

Et face à une équipe de Saint-Étienne qui aura la possession, Rodez promet de répondre avec folie, engagement et agressivité.

L’ASSE dos au mur

Pour les Verts, il n’y a plus de calculs.

Après la claque reçue face à ES Troyes AC (0-3), l’AS Saint-Étienne doit absolument gagner ses deux derniers matchs.

Objectif : battre Rodez, puis Amiens… et espérer un faux pas du Le Mans FC.

Une équation simple sur le papier… mais terriblement complexe sur le terrain.

Un piège XXL

Entre une équipe en pleine confiance, un stade en ébullition et une pression maximale, Saint-Étienne avance sur un fil.

La défaite contre Troyes a laissé des traces. Reste à savoir si les hommes de Philippe Montanier sauront rebondir… ou sombrer dans ce match sans filet.

Verdict imminent

Didier Santini a prévenu :

“Le meilleur gagnera.”

À Rodez, il n’y aura pas de scénario écrit.

Juste une bataille. Une vraie.

Et pour l’AS Saint-Étienne, c’est peut-être le match de toute une saison