ASSE, PSG, LOSC : recalé pour remplacer Horneland chez les Verts, João Sacramento va rebondir loin de la Ligue 1

Par Laurent Hess - 4 Mar 2026, 22:45
Son nom avait circulé avec insistance dans les couloirs de l’AS Saint-Étienne il y a quelques semaines. Finalement, João Sacramento ne rejoindra pas le Forez. Le technicien portugais de 37 ans s’apprête à rebondir dans un tout autre projet, loin de la Ligue 1.

Une candidature évoquée à l’ASSE

Lorsque l’ASSE cherchait un successeur à Eirik Horneland, plusieurs profils avaient été étudiés par les dirigeants stéphanois. Parmi eux figurait João Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier.

Le technicien portugais avait d’ailleurs fait part de son intérêt pour le poste. Mais les nouveaux dirigeants de Kilmer Sports Ventures ont finalement choisi de miser sur Philippe Montanier.

Un choix qui semble pour l’instant payant, puisque Montanier a remporté ses quatre premiers matchs sur le banc stéphanois.

Une carrière déjà riche en Europe

Malgré son jeune âge, João Sacramento possède déjà un parcours impressionnant.

Avant de devenir entraîneur principal, il a notamment travaillé comme adjoint dans plusieurs clubs européens prestigieux :

  • LOSC Lille
  • Tottenham Hotspur
  • AS Roma
  • Paris Saint-Germain

Il avait ensuite tenté l’aventure comme entraîneur principal avec le LASK Linz à la fin de l’année 2025.

Une nouvelle aventure avec le Maroc

Selon RMC, le Portugais s’apprête désormais à rejoindre la sélection du Maroc.

Suite au départ de Walid Regragui, la fédération marocaine a décidé de confier les rênes de l’équipe à Mohamed Ouahbi.

Champion du monde U20 avec les Lions de l’Atlas, Ouahbi va désormais diriger l’équipe A.

Dans ce nouveau projet, João Sacramento intégrera son staff technique.

Un rebond stratégique

Pour Sacramento, ce choix représente une opportunité intéressante. Travailler au sein d’une sélection nationale lui permettra de rester au plus haut niveau tout en continuant à développer son expérience. Cette collaboration pourrait aussi lui servir de tremplin pour un futur retour sur un banc de club.

