OM : Une star mondiale refusée à Marseille ?

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée sur le terrain, l’actualité du club fait aussi beaucoup parler… en dehors du football. Cette fois, la polémique concerne un événement musical qui pourrait se tenir dans l’enceinte mythique du club : un concert de Kanye West au Orange Vélodrome.

Prévu le 11 juin, ce concert de la star mondiale du rap pourrait attirer des dizaines de milliers de fans. Mais à Marseille, l’annonce ne fait pas l’unanimité, bien au contraire.

Un concert très attendu au Vélodrome

Le Orange Vélodrome accueille régulièrement de grands événements sportifs et musicaux. Et l’arrivée potentielle de Kanye West dans l’enceinte marseillaise aurait tout d’un événement planétaire.

Artiste parmi les plus influents de sa génération, Kanye West est capable de remplir les plus grands stades du monde. Un concert à Marseille serait donc un moment majeur pour la scène musicale et pour la ville.

Mais ce projet s’est rapidement transformé en sujet politique et médiatique.

Le maire de Marseille s’oppose fermement

Le maire de la ville, Benoît Payan, a pris une position très claire contre la tenue de ce concert au Vélodrome.

Dans une déclaration particulièrement ferme, il a expliqué :

« Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais. »

Une prise de position qui fait référence aux nombreuses polémiques entourant l’artiste ces dernières années.

Kanye West n'est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais. — Benoît Payan

Un nouveau débat autour du Vélodrome

Cette situation place indirectement l’Olympique de Marseille au cœur d’un débat qui dépasse largement le cadre sportif. Le stade appartient à la ville et son utilisation pour certains événements peut devenir un sujet sensible.

D’un côté, certains estiment qu’un concert d’une star mondiale représente une opportunité culturelle et économique importante pour Marseille. De l’autre, plusieurs responsables politiques et citoyens jugent qu’un tel événement serait incompatible avec les valeurs que la ville souhaite défendre.

Un concert encore incertain

À ce stade, l’avenir du concert de Kanye West au Orange Vélodrome reste incertain. Entre enjeux politiques, image publique et organisation logistique, la décision finale pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

Une chose est sûre : alors que la saison sportive de l’Olympique de Marseille est déjà très agitée, cette polémique extra-sportive ajoute une nouvelle tempête médiatique autour du club et de son stade mythique.