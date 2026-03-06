Courtisé par le Real Madrid, Vitinha a fermé la porte à un départ du PSG. Le milieu portugais dit se sentir très bien dans la capitale et ne pas vouloir partir.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid cherche activement à renforcer son milieu de terrain. Le club madrilène estime en effet que c’est dans ce secteur que se situe la principale faiblesse de son effectif actuel. Avec une saison exigeante et la nécessité de maintenir son statut au sommet du football européen, la Maison Blanche prépare déjà l’avenir.

Plusieurs profils ont été étudiés par la cellule de recrutement madrilène. Deux noms reviennent avec insistance : Rodri, patron du milieu de Manchester City, et Vitinha, l’un des éléments clés du Paris Saint-Germain. Deux joueurs au profil très complet, capables d’organiser le jeu tout en apportant de la solidité défensive.

Le problème pour le Real Madrid est évident : ces deux milieux évoluent dans des clubs extrêmement puissants financièrement, qui n’ont aucune intention de s’en séparer. Ni Manchester City ni le PSG ne semblent prêts à ouvrir la porte à un transfert, surtout pour des joueurs devenus indispensables à leur système.

Malgré tout, le club espagnol continue régulièrement de laisser filtrer son intérêt dans les médias, une stratégie souvent utilisée pour tester la position des joueurs et de leurs entourages. Mais du côté de Vitinha, la réponse semble désormais très claire.

Vitinha ferme la porte au Real Madrid

Invité dans l’émission portugaise Soltinhos pelo Mundo, le milieu du PSG n’a pas hésité à afficher publiquement son attachement à son club actuel. Et son message ne laisse guère de place au doute.

« Ce serait une folie de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. »

Le joueur portugais s’est même montré particulièrement enthousiaste lorsqu’il a évoqué sa vie à Paris.

« Je me sens très bien ici au PSG. J’adore être à Paris et ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Je sens que les gens m’apprécient beaucoup et je sens que j’ai mérité cette affection. »

Des propos qui devraient ravir les supporters du Paris Saint-Germain, pour qui Vitinha est devenu l’un des symboles du renouveau de l’équipe ces dernières saisons.

Un joueur devenu essentiel au PSG

Arrivé à Paris en 2022 en provenance du FC Porto, Vitinha a connu une progression constante sous le maillot parisien. Longtemps considéré comme un milieu prometteur mais encore irrégulier, il s’est progressivement imposé comme un joueur clé dans l’organisation du jeu.

Sous les ordres de Luis Enrique, le Portugais a franchi un nouveau cap. Sa capacité à orienter le jeu, à résister au pressing et à accélérer le rythme des attaques en fait aujourd’hui l’un des milieux les plus complets du championnat.

Dans un effectif parisien qui vise à la fois le titre en Ligue 1 et un nouveau parcours ambitieux en UEFA Champions League, son rôle est devenu absolument central.

Le Real Madrid doit revoir ses plans

Pour le Real Madrid, ce refus complique un peu plus les choses. Le club madrilène devra soit se tourner vers d’autres pistes, soit concentrer ses efforts sur Rodri, dont le profil correspond également parfaitement aux besoins de l’équipe.

Une autre hypothèse, plus théorique, pourrait consister à tenter d’attirer l’entraîneur du PSG. Certains observateurs estiment qu’un éventuel départ de Luis Enrique vers Madrid pourrait changer la donne et convaincre Vitinha de suivre son coach.

Mais ce scénario paraît aujourd’hui très improbable. L’ancien sélectionneur de l’Espagne reste fortement associé au FC Barcelone, club avec lequel il a remporté la UEFA Champions League en 2015. Même s’il a porté le maillot du Real Madrid au début de sa carrière, un retour dans la capitale espagnole reste donc difficile à imaginer.

Une chose semble en tout cas certaine : pour convaincre Vitinha de quitter Paris, il faudra bien plus qu’un simple intérêt du Real Madrid.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League