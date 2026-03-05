Victime d’une blessure au genou gauche, Kylian Mbappé avance bien dans sa guérison, selon l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Mais les Merengue n’ont aucun intérêt à le faire jouer avant avril…

Ce jeudi, la salle de presse de Valdebebas était pleine à craquer. Forcément, après deux revers consécutifs contre Osasuna (1-2) puis Getafe CF (0-1), le Real Madrid traverse sa première vraie zone de turbulences de la saison. Et pendant ce temps, le FC Barcelone a pris le large en tête de la Liga, installant un climat d’urgence chez les Merengue.

Très attendu, Álvaro Arbeloa n’a pas esquivé les questions. L’ancien latéral, désormais sur le banc madrilène, a reconnu la mauvaise passe sans dramatiser. « Il nous reste 36 points à prendre. Nous sommes à quatre points du Barça, pas 18 », a-t-il rappelé avec calme. Une manière de replacer la situation dans son contexte et d’éviter toute panique prématurée.

Dans le vestiaire, assure-t-il, le discours est clair : la saison est encore longue. Mais en coulisses, la pression monte. Car au-delà des points perdus, c’est la dynamique qui inquiète. Le Real a semblé émoussé, moins tranchant offensivement, plus friable défensivement. Et un nom revient sur toutes les lèvres pour expliquer – au moins en partie – cette baisse de régime : Kylian Mbappé.

Mbappé, le dossier brûlant

Touché au genou gauche depuis plusieurs semaines, l’attaquant français est retourné à Paris pour poursuivre ses soins. Une situation qui alimente rumeurs et spéculations, tant son absence pèse dans le jeu madrilène. Arbeloa, lui, s’est voulu rassurant : « Il se sent de mieux en mieux. Nous allons voir jour après jour comment il se sent. Mais pour l’instant, je n’ai que de bonnes nouvelles. »

Des mots forts, qui ont immédiatement enflammé les supporters madrilènes. Car Mbappé n’est pas seulement le meilleur buteur de l’équipe : il est devenu, en quelques mois, le leader offensif, celui qui débloque les matchs fermés et fait basculer les grandes affiches. Son retour est attendu comme celui d’un sauveur.

Mais derrière l’optimisme affiché, le dilemme est réel.

Un calendrier sous haute tension

Le Real Madrid a besoin de lui rapidement. Dès le prochain rendez-vous face au Celta Vigo en Liga, où un faux pas est quasiment interdit. Puis surtout pour les huitièmes de finale de la UEFA Champions League face à Manchester City, un choc aux allures de finale avant l’heure. Comme si cela ne suffisait pas, un derby brûlant contre Atlético de Madrid attend les Merengue le 22.

Autant dire que chaque décision médicale comptera double.

Précipiter le retour de Mbappé serait tentant. Sportivement, le calcul semble évident. Mais en cas de rechute, la facture pourrait être bien plus lourde : une absence prolongée au moment décisif de la saison. Et à Madrid, on n’a pas oublié les saisons gâchées par des retours mal maîtrisés.

L’ombre de l’équipe de France

Il existe un autre paramètre, plus politique celui-là. Si Mbappé rejoue en mars, il deviendra automatiquement sélectionnable pour la prochaine trêve internationale. Or, l’Équipe de France de football s’apprête à vivre une quinzaine exigeante avec un déplacement de l’autre côté de l’Atlantique.

Pour le Real Madrid, voir son joyau enchaîner un retour de blessure, des matchs couperets en club, puis un voyage transcontinental avec les Bleus représente un risque considérable. La gestion de la charge de travail est devenue un enjeu central dans le football moderne, et les relations entre clubs et sélections sont souvent électriques dans ces moments-là.

Arbeloa le sait : son discours rassurant engage aussi sa responsabilité. Entre la nécessité de relancer une dynamique en Liga, l’obligation de briller en Europe et la protection de son joueur phare, l’équation est complexe.

Une chose est sûre : les prochains jours seront décisifs. Car derrière les sourires mesurés en conférence de presse, c’est peut-être une partie de la saison madrilène qui se joue autour du genou gauche de Kylian Mbappé.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

06/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

11/03 : Real Madrid – Manchester City

14/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

17/03 : Manchester City – Real Madrid

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League