Real Madrid : Arbeloa déjà mort dans le film, un favori se détâche pour sa succession

La situation devient de plus en plus délicate pour Álvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid. Arrivé en cours de saison pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien défenseur madrilène pourrait déjà vivre ses derniers mois à la tête de la Casa Blanca. Les derniers résultats en Liga ont fortement fragilisé sa position et la direction madrilène réfléchirait déjà à sa succession.

Deux défaites qui font très mal

Les revers contre CA Osasuna (1-2) et Getafe CF (0-1) ont ravivé les tensions autour du Real Madrid. Ces contre-performances ont non seulement compromis les chances de titre des Merengues, mais elles ont aussi relancé les interrogations sur la capacité d’Arbeloa à gérer un vestiaire rempli de stars. Promu depuis l’équipe réserve après l’éviction de Xabi Alonso, l’entraîneur espagnol apparaît aujourd’hui comme un intérimaire plus qu’un projet à long terme.

Allegri revient dans les discussions

Selon le quotidien italien Corriere dello Sport, un nom revient avec insistance dans les couloirs du Santiago Bernabéu : celui de Massimiliano Allegri. L’actuel entraîneur de l’AC Milan réalise une saison solide en Serie A. Les Rossoneri occupent actuellement la deuxième place du championnat, malgré un retard important sur l’Inter Milan. Cette stabilité et son expérience au plus haut niveau séduisent les dirigeants madrilènes.

Il attend des garanties

Malgré cet intérêt, rien n’est encore acté. Sous contrat avec Milan jusqu’en 2027, Allegri ne semble pas pressé de quitter l’Italie. D’après la presse transalpine, le technicien de 58 ans attendrait surtout des garanties concernant le futur projet sportif milanais, notamment sur le recrutement estival. Avec un retour attendu en Ligue des champions, Allegri veut s’assurer que l’AC Milan aura les moyens de rester compétitif.

Une longue histoire avec le Real

Un possible transfert vers Madrid mettrait fin à une longue série d’approches du club espagnol.

Toujours selon <a href="http://<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">🔴 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗚𝗥𝗜 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟'𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 ! 🤍<br><br>Florentino Pérez souhaite attirer un entraîneur expérimenté et reconnu.<br><br>🗞️ <a href="https://twitter.com/CorSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@CorSport</a> <a href="https://t.co/RTFIvQl3MK">pic.twitter.com/RTFIvQl3MK</a></p>— Vibes Foot (@VibesFoot) <a href="https://twitter.com/VibesFoot/status/2029132054399447083?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">Corriere dello Sport, Allegri aurait déjà refusé deux fois le Real Madrid.

En 2019, après son passage à la Juventus FC

En 2021, alors qu’un accord semblait proche avant qu’il ne choisisse finalement de revenir à Turin

Aujourd’hui, la situation pourrait être différente.

Un été décisif pour le Real Madrid

Entre les doutes autour d’Arbeloa et l’intérêt renouvelé pour Allegri, le banc du Real Madrid pourrait bien être l’un des grands dossiers du prochain mercato. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, la direction madrilène pourrait décider de tourner une nouvelle page. Et cette fois, Massimiliano Allegri pourrait bien être tenté par l’aventure espagnole.