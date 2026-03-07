Real Madrid : Mbappé a passé une folle nuit avec l’ex de Vinicius, des photos ont fuité !

La planète people et football s’emballe depuis quelques heures autour d’une rumeur explosive : Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient actuellement. L’information provient du blogueur people Aqababe, qui affirme avoir obtenu plusieurs témoignages sur une relation naissante entre la star du football français et l’actrice espagnole.

Une rencontre à Madrid fin février

Selon ces révélations, les deux célébrités auraient été aperçues ensemble le 25 février à Madrid, ce qui aurait mis la puce à l’oreille de certains observateurs. Cette apparition aurait été l’un des premiers indices d’un rapprochement entre le joueur et l’actrice.

Un baiser aperçu dans un bar parisien

Mais c’est surtout un épisode plus récent qui alimente les spéculations. Toujours selon ces informations, plusieurs témoins affirment avoir vu Mbappé et Expósito s’embrasser toute la soirée dans le bar du Pullman, surnommé “le 10ᵉ ciel”, à Paris. La scène aurait eu lieu dans la nuit du 5 au 6 mars et aurait été observée par plusieurs personnes présentes dans l’établissement.

Des photos ont même été dévoilées par Aqababe ensuite , et on peut clairement apercevoir Mbappé et Expósito passer du bon temps ensemble. Un rapprochement entre les deux personnalités avait déjà été évoqué sur notre site le 26 janvier dernier. Expósito avait d’ailleurs été liée à Vinicius, coéquipier de Mbappé au Real Madrid. La presse espagnole avait largement relayé des rumeurs selon lesquelles les deux auraient été en couple, et leurs échanges sur les réseaux sociaux avaient fait parler pendant plusieurs jours.

Qui est Ester Expósito ?

Âgée de 26 ans, Ester Expósito est une actrice et mannequin espagnole née à Madrid. Elle s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Carla Rosón dans la série Netflix Élite, qui l’a propulsée parmi les personnalités les plus suivies d’Espagne sur les réseaux sociaux.

Une rumeur qui enflamme déjà la toile

Depuis la publication de ces révélations, les réseaux sociaux s’enflamment. Entre fans de football et amateurs de gossip, beaucoup spéculent déjà sur le possible nouveau couple star entre une icône du football mondial et l’une des actrices espagnoles les plus populaires.

Reste à savoir si cette relation est réelle… ou simplement une rumeur de plus autour de la vie privée très discrète de Kylian Mbappé.