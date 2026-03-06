À LA UNE DU 6 MAR 2026
[20:40]OM : McCourt offre une pointure totalement inattendue à Beye, Benatia s’étrangle ! 
[20:10]FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une cible privilégiée de l’OM
[19:52]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AS Monaco
[19:33]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter le Celta Vigo
[19:11]FC Nantes : Kantari annonce du très lourd pour Angers mais ravive un douloureux souvenir
[18:37]RC Lens Mercato : les Sang et Or clarifient l’avenir de Florian Sotoca (officiel)
[18:30]OM : l’élimination face à Toulouse a provoqué un départ passé complètement inaperçu
[18:15]ASSE : le groupe de Montanier face au Red Star, une incertitude de dernière minute à craindre ?
[17:53]FC Nantes : un départ confirmé, Kantari complètement snobé au profit des Kita
[17:30]ASSE : Montanier au cœur d’un pari fou en cas de victoire face au Red Star
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AS Monaco

Par William Tertrin - 6 Mar 2026, 19:52
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre le Sporting.
Voici la compo officielle du PSG pour le choc face à l’AS Monaco.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco dans l’optique de prendre 7 points d’avance provisoires sur la 2e place, détenue par le RC Lens. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Mendes – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Barcola, Kvaratskhelia.

