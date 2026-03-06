PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AS Monaco

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle du PSG pour le choc face à l’AS Monaco.

Ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco dans l’optique de prendre 7 points d’avance provisoires sur la 2e place, détenue par le RC Lens. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Mendes – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Barcola, Kvaratskhelia.