RC Lens : Sage annonce une cascade de coups durs pour Metz et reconnaît une erreur

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 15:49
En conférence de presse avant la réception de Metz, Pierre Sage n’a pas apporté de bonnes nouvelles du côté du RC Lens.

Ce dimanche à 15 heures, le RC Lens reçoit le FC Metz dans l’espoir de réaliser un très gros coup en Ligue 1. En effet, avec la défaite du PSG contre Monaco (1-3), le RCL peut revenir à un seul point de la première place. Après la qualification à Lyon en Coupe de France, Lens veut donc conclure en beauté, mais Pierre Sage va devoir faire face à une montagne d’absents.

En effet, Régis Gurtner (ischio), Jonathan Gradit (tibia-péroné), Samson Baidoo (ischio), Kyllian Antonio (pied), Ruben Aguilar (mollet), Allan Saint-Maximin (mollet), et Wesley Saïd (ischio) sont forfaits, tandis que Arthur Masuaku est suspendu. Huit absents au total, une chose à laquelle n’était pas vraiment pas habitué Lens en première partie de saison. Le retour de Baidoo a même été repoussé après la trêve.

Sage avoue l’erreur d’avoir « sûrement moins bien géré »

En conférence de presse Sage a assumé l’erreur collective. « On fait beaucoup de travail, de sollicitation de ce muscle-là avec du travail, notamment de vitesse, mais aussi du travail en salle pour nos joueurs. On a été assez épargné sur le début de saison. Mais c’est vrai qu’avec la densité de matchs depuis la reprise, puisqu’on aura 14 rencontres au total jusqu’à la trêve internationale, et aussi les délais entre elles… Tout ça fait qu’on est dans un autre contexte et qu’on a sûrement moins bien géré que lors de la première partie », a-t-il reconnu, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.

De plus, le coach lensois a évoqué la défaite parisienne, en tempérant l’euphorie : « Notre seule obsession c’est de battre Metz. Ce qu’il s’est passé hier soir n’est pas quelque chose de positif pour nous tant que l’on n’a pas battu Metz. Faisons déjà notre travail ». Clair et net.

