À LA UNE DU 7 MAR 2026
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
[20:00]Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 
[19:30]Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne
[19:02]ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star
[18:57]FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris
[18:19]RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse
[18:11]FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 20:06
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à l’Athletic Bilbao à l’occasion de la 27e journée de Liga.

Ce samedi, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour la 27e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade San Mamés.

La compo du Barça

J. Garcia – Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Martin – Casado, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Rashford (cap).

