FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face à l’Athletic Bilbao à l’occasion de la 27e journée de Liga.
Ce samedi, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour la 27e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au Stade San Mamés.
La compo du Barça
J. Garcia – Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Martin – Casado, Bernal, Olmo – Yamal, Torres, Rashford (cap).
