OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse

Voici la compo de l’OM pour affronter Toulouse.

Ce samedi, quelques jours après son élimination en Coupe de France (2-2, 3-4 aux tab), l’OM retrouve Toulouse en Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. À noter le retour de Pavard en défense, Gouiri qui débute sur le banc, et Abdelli même pas sur le banc. Coup d’envoi à 21h05 au Stadium.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.