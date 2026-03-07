OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse

Voici la compo de l’OM pour affronter Toulouse.
Ce samedi, quelques jours après son élimination en Coupe de France (2-2, 3-4 aux tab), l’OM retrouve Toulouse en Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. À noter le retour de Pavard en défense, Gouiri qui débute sur le banc, et Abdelli même pas sur le banc. Coup d’envoi à 21h05 au Stadium.
La compo marseillaise
Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.
🅒🅞🅜🅟🅞 #TFCOM ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2026
Le 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 25ème journée de @Ligue1 ⚡️
Coup d'envoi à 21h05 pic.twitter.com/SEGcQyhYAL