À LA UNE DU 7 MAR 2026
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
[20:00]Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 
[19:30]Real Madrid : une polémique a éclaté après la victoire à Vigo, Arbeloa en première ligne
[19:02]ASSE : un seul changement dans la compo de Montanier pour affronter le Red Star
[18:57]FC Nantes – Angers SCO (0-1) : le naufrage continue, les tops et flops des Canaris
[18:19]RC Lens : un groupe décimé pour affronter Metz, deux jeunes à la rescousse
[18:11]FC Nantes : les ultras nantais humilient les Kita en plein match !
OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 20:14
💬 Commenter
Habib Beye en conférence de presse avec l'OM.
Voici la compo de l’OM pour affronter Toulouse.

Ce samedi, quelques jours après son élimination en Coupe de France (2-2, 3-4 aux tab), l’OM retrouve Toulouse en Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye. À noter le retour de Pavard en défense, Gouiri qui débute sur le banc, et Abdelli même pas sur le banc. Coup d’envoi à 21h05 au Stadium.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.

