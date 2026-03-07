OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse

Après l’élimination de l’OM face au Toulouse FC mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (2‑2, 3‑4 t.a.b.), la tension est montée d’un cran parmi les supporteurs marseillais.

Mercredi soir au Vélodrome, l’OM menait à deux reprises dans cette rencontre très disputée, grâce notamment à un penalty transformé par Mason Greenwood, avant de voir les « Violets » arracher l’égalisation et remporter la séance de tirs au but. Cette élimination, un nouveau coup dur après une saison déjà qualifiée de « difficile » par une partie de la tifoserie, a ravivé la frustration des supporters.

Colère et contestation dans les tribunes

Ce samedi, à l’occasion du déplacement de l’OM à Toulouse en Ligue 1, une banderole très explicite a été déployée dans le parcage visiteurs du Stadium. On pouvait y lire un message dur envers l’équipe : « Vous êtes des merdes ». Cette banderole illustre la colère d’une frange des fans face à la nouvelle désillusion des Phocéens.

Cette saison, les supporters marseillais ont déjà fait part de leur mécontentement à plusieurs reprises, déployant des banderoles de contestation ou critiquant ouvertement la performance globale de l’équipe et la direction. La défaite récente face à Toulouse en coupe n’a fait que raviver ce sentiment d’insatisfaction au sein du public.

Une ambiance électrique

L’élimination en Coupe de France n’a pas seulement alimenté des banderoles virulentes : elle a aussi donné lieu à des tensions et des jets de fumigènes lors de la rencontre, reflétant une saison pleine de frustrations pour les supporters marseillais.

Face à une saison sans trophée tangible jusqu’ici et à l’élimination contre Toulouse, certains groupes de supporters de l’OM ont choisi d’exprimer leur colère de manière très directe lors du déplacement à Toulouse, utilisant une banderole cinglante pour adresser un message clair aux joueurs.