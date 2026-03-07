À LA UNE DU 8 MAR 2026
[00:00]Cristiano Ronaldo fait craquer la plus sexy des stars mondiales, Georgina Rodriguez voit rouge !
[23:08]FC Barcelone : grâce à un coup de génie de Yamal, le Barça s’impose à Bilbao
[23:01]Toulouse FC – OM (0-1) : Marseille reprend des couleurs et la 3e place, les tops et flops des Olympiens
[22:35]Real Madrid : énorme coup de théâtre dans le dossier Jürgen Klopp !
[22:01]ASSE : les Verts enchaînent face au Red Star et font tomber un record vieux de 10 ans !
[21:30]Le RC Lens va-t-il enfin aller au bout en Coupe de France ? 
[20:57]OM : la banderole assassine des supporters marseillais à Toulouse
[20:37]FC Nantes : Kantari vers un départ imminent, sa réaction est totalement lunaire
[20:14]OM : la compo de Beye pour les retrouvailles avec Toulouse
[20:06]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter l’Athletic Bilbao
FC Barcelone : grâce à un coup de génie de Yamal, le Barça s’impose à Bilbao

Par William Tertrin - 7 Mar 2026, 23:08
Le FC Barcelone a réalisé une excellente opération dans la course au titre en s’imposant sur la pelouse de l’Athletic Club (0-1), samedi soir à San Mamés, lors de la 27e journée de Liga. Une victoire précieuse pour les Catalans, obtenue grâce à un moment de génie de Lamine Yamal.

Un Barça dominateur mais peu dangereux

Avant cette rencontre, la pression était forte sur les hommes d’Hansi Flick. Le Real Madrid s’était imposé la veille face au Celta de Vigo, laissant le Barça en tête du championnat avec seulement un point d’avance.

À San Mamés, les Catalans ont largement monopolisé le ballon mais ont longtemps peiné à se montrer réellement dangereux. L’Athletic Club, bien organisé, a tenté de procéder en contre-attaque et a même cru ouvrir le score avant la pause, mais la tentative d’Iñaki Williams a été refusée pour hors-jeu.

Lamine Yamal débloque la situation

Au retour des vestiaires, Hansi Flick décide de faire entrer Pedri et Robert Lewandowski pour apporter plus de créativité. Malgré cela, les Basques restent solides et se procurent quelques occasions.

Mais à la 68e minute, le talent individuel fait la différence. Servi après une percée de Pedri, Lamine Yamal repique dans l’axe et déclenche une magnifique frappe enroulée qui termine sa course dans le but après avoir touché le poteau. Un geste de classe qui offre l’avantage aux Blaugranas.

Une victoire capitale dans la course au titre

Après l’ouverture du score, Barcelone gère la fin de match et conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce succès (1-0), le Barça consolide sa place de leader de la Liga et creuse l’écart avec son rival madrilène. Ce troisième succès consécutif permet aux Catalans d’aborder avec confiance leur prochain rendez-vous important en Ligue des champions.

