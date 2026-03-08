ASSE : la victoire contre le Red Star cache une énorme tuile pour Montanier !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’AS Saint-Étienne continue sa spectaculaire remontée en Ligue 2. Samedi soir, les Verts ont dominé le Red Star FC (2-0) dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion. Devant plus de 36 000 spectateurs, record d’affluence de la saison dans le Chaudron, les Stéphanois ont signé une cinquième victoire en cinq matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Mais derrière cette soirée presque parfaite, un événement est venu assombrir la fête. Le capitaine et gardien numéro un des Verts, Gautier Larsonneur, s’est blessé en fin de rencontre. Une tuile qui pourrait peser lourd dans la course à la montée.

Une série impressionnante pour Montanier

Depuis la nomination de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, l’ASSE a totalement changé de visage. L’équipe enchaîne les succès et affiche une solidité impressionnante.

Face au Red Star, pourtant membre du Top 5 du championnat, les Verts ont dû patienter avant de faire la différence. Après une première période serrée, le match s’est débloqué à l’heure de jeu grâce à Kevin Pedro.

Le latéral portugais a inscrit un superbe but qui a libéré Geoffroy-Guichard et lancé définitivement les Stéphanois dans la rencontre.

Lucas Stassin confirme son retour en forme

La victoire a été définitivement scellée par Lucas Stassin à un quart d’heure de la fin. L’attaquant belge, déjà décisif lors des dernières rencontres, a inscrit le second but stéphanois.

Ce nouveau but confirme le regain de confiance du jeune attaquant, qui semble avoir retrouvé son efficacité au moment le plus important de la saison.

Avec ce succès, l’ASSE réalise une très belle opération au classement :

2e place consolidée

seulement 2 points de retard sur ES Troyes AC

5 points d’avance sur Le Mans FC

7 points sur Stade de Reims

La montée en Ligue 1 n’a jamais semblé aussi proche pour les Verts.

Larsonneur, le gros point noir de la soirée

Malheureusement pour Saint-Étienne, la soirée s’est terminée avec une inquiétude majeure. En fin de match, Gautier Larsonneur a ressenti une douleur musculaire.

Philippe Montanier n’a pas caché son inquiétude en conférence de presse.

« Il a eu un incident musculaire. C’est le psoas ou les quadriceps. C’est le gros point noir de la soirée. On va être très attentifs. »

Le gardien stéphanois va passer des examens pour déterminer la gravité de la blessure.

Brice Maubleu devrait reprendre du service

Si l’absence de Larsonneur se confirme, c’est Brice Maubleu qui devrait prendre place dans les cages lors du prochain déplacement.

Un match particulier puisque l’ASSE se rendra sur la pelouse du Grenoble Foot 38, l’ancien club du portier.

Et cette perspective peut inquiéter car depuis son arrivée chez les Verts, les titularisations de Maubleu ont souvent été compliquées.

Une dynamique à préserver

Malgré cette mauvaise nouvelle, l’ASSE reste dans une dynamique exceptionnelle. Le collectif semble retrouver confiance, la défense est solide et l’attaque retrouve de l’efficacité.

Philippe Montanier a réussi en quelques semaines à redonner une identité claire à son équipe.

Mais dans une fin de saison où chaque détail peut faire basculer la lutte pour la montée, l’état de santé de Gautier Larsonneur sera suivi de très près.