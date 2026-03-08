ASSE : Le Cardinal dévoile une incroyable confidence de Kévin Pedro !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’AS Saint-Étienne continue sa série impressionnante en Ligue 2. Samedi soir, les Verts ont dominé le Red Star FC (2-0) dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion. Grâce à ce succès, l’équipe dirigée par Philippe Montanier enchaîne une cinquième victoire en cinq matchs, confirmant la dynamique spectaculaire depuis l’arrivée du technicien sur le banc stéphanois. Mais la soirée a également été marquée par une anecdote étonnante révélée après la rencontre par Julien Le Cardinal à propos du buteur du soir, Kevin Pedro…

Une victoire importante pour l’ASSE

Face à une équipe du Red Star solidement installée dans le haut du classement, les Verts savaient qu’ils auraient fort à faire.

Dans une ambiance exceptionnelle devant plus de 36 000 spectateurs, record d’affluence de la saison dans le Chaudron, Saint-Étienne a dû patienter avant de faire la différence.

Le match s’est débloqué à l’heure de jeu grâce à Kevin Pedro, auteur d’un superbe but qui a libéré le public stéphanois.

Quelques minutes plus tard, Lucas Stassin a scellé la victoire en inscrivant le second but de la rencontre à un quart d’heure de la fin.

Pedro, héros de la soirée

Après la rencontre, Kevin Pedro n’a pas caché son émotion.

Interrogé au micro du speaker du stade, le joueur stéphanois a laissé exploser sa joie.

« C’est magnifique, je ne pouvais pas rêver mieux ! »

Pour le latéral portugais, ce but représente un moment particulier puisqu’il s’agissait de sa première réalisation en Ligue 2.

Une prédiction incroyable

Mais le plus surprenant reste ce qui s’est passé avant même le coup d’envoi.

Son coéquipier Julien Le Cardinal a dévoilé une anecdote étonnante concernant Pedro.

« Lors de la reconnaissance terrain, Kévin m’a dit qu’il n’avait encore jamais marqué en Ligue 2… mais que ce serait pour ce soir. Il l’avait senti ! »

Une prédiction qui s’est finalement réalisée quelques heures plus tard, d’une superbe frappe du droit.

Une confiance qui en dit long

Cette anecdote illustre parfaitement l’état d’esprit qui règne actuellement dans le vestiaire stéphanois.

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’équipe semble avoir retrouvé confiance et solidarité.

Les joueurs affichent une détermination nouvelle, visible aussi bien dans les performances sur le terrain que dans l’ambiance au sein du groupe.

L’ASSE en pleine course à la montée

Avec cette nouvelle victoire, Saint-Étienne consolide sa deuxième place au classement.

Les Verts sont toujours à deux points du leader Troyes et possèdent désormais cinq points d’avance sur Le Mans FC.

Une position idéale dans la course à la montée en Ligue 1.