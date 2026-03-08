À LA UNE DU 8 MAR 2026
Mercato : le Real Madrid prêt à tout pour Rodri, le FC Barcelone craque pour un autre joueur de City !

Par Laurent Hess - 8 Mar 2026, 11:30
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le prochain mercato pourrait bien provoquer un nouveau tremblement de terre entre les deux géants espagnols. Le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent tous deux de près des joueurs de Manchester City.

Selon plusieurs médias espagnols, la Maison Blanche rêve toujours d’attirer Rodri, tandis que le Barça s’intéresse désormais à Nathan Aké. Deux dossiers différents, mais qui pourraient agiter le marché des transferts cet été.

Le Real Madrid prêt à casser une règle pour Rodri

Du côté de Madrid, le nom de Rodri revient avec insistance. Le milieu de terrain espagnol est considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Selon Defensa Central, le président madrilène Florentino Pérez serait prêt à faire une exception pour tenter de recruter l’international espagnol.

Habituellement, le Real Madrid évite de dépenser de grosses sommes pour des joueurs proches de la trentaine. La limite fixée par le club est généralement d’environ 40 millions d’euros.

Mais Rodri représente un cas particulier. Pour que l’opération devienne possible, une condition reste essentielle : la forme physique du joueur.

Le milieu de terrain de Manchester City doit prouver qu’il est totalement remis physiquement lors des dernières semaines de la saison.

Si tel est le cas, le Real Madrid pourrait passer rapidement à l’action et transmettre une offre officielle.

Dans l’esprit des dirigeants madrilènes, Rodri pourrait devenir la pièce maîtresse du milieu de terrain pour les prochaines saisons.

Le FC Barcelone vise Nathan Aké

Pendant ce temps, le FC Barcelone explore une autre piste du côté de Manchester City.

Selon Radio Catalunya, le directeur sportif Deco apprécierait particulièrement le profil de Nathan Aké.

Le défenseur néerlandais pourrait représenter une solution intéressante pour renforcer l’arrière-garde catalane.

Aké en perte de vitesse à City

Âgé de 31 ans, Nathan Aké traverse une saison plus compliquée sous les ordres de Pep Guardiola.

Le défenseur a perdu une partie de son temps de jeu dans la rotation de Manchester City, malgré un contrat courant jusqu’en 2027.

Cette situation pourrait ouvrir la porte à un départ lors du prochain mercato.

Un été agité en perspective pour les deux cadors de Liga

Entre le possible transfert de Rodri au Real Madrid et l’intérêt du Barça pour Nathan Aké, Manchester City pourrait bien se retrouver au centre de plusieurs dossiers majeurs cet été.

Pour les deux géants espagnols, l’objectif reste clair : renforcer leurs effectifs pour continuer à rivaliser au plus haut niveau européen.

Le mercato est encore loin d’être ouvert, mais les premières manœuvres ont déjà commencé.

Real MadridFC Barcelone

