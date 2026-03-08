À LA UNE DU 8 MAR 2026
[14:03]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Metz, avec un choix fort
[14:00]OM : Pierre Ménès désigne les deux héros de la victoire à Toulouse
[13:00]OM : Medina dévoile la recette pour retourner les supporters !
[13:00]ASSE : Lucas Stassin dévoile le scénario rêvé pour la montée en Ligue 1, les supporters jubilent !
[12:30]RC Lens : la prolongation de Sotoca fait réagir les supporters Sang et Or
[11:57]Mbappé : Qui est Ester Exposito, l’actrice qui fait craquer la star du Real Madrid ?
[11:30]Mercato : le Real Madrid prêt à tout pour Rodri, le FC Barcelone craque pour un autre joueur de City !
[11:00]FC Nantes : les Canaris s’offrent deux records de nullité, l’Europe entière se moque d’eux !
[10:30]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier reçu 5 sur 5, les Verts y vont tout droit ! »
[10:10]FC Nantes : Pierre Ménès s’en prend violemment à Ahmed Kantari
RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Metz, avec un choix fort

Par William Tertrin - 8 Mar 2026, 14:03
💬 Commenter
Pierre Sage (RC Lens)
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le FC Metz dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le RC Lens reçoit le FC Metz pour tenter de recoller à un point du leader parisien. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, qui a fait le choix fort de reconduire la même équipe que celle qui est venue se qualifier à Lyon en Coupe de France. Pour rappel, les Sang et Or joueront avec leur maillot extérieur vert et noir, à deux jours des commémorations de la catastrophe minière du 10 mars 1906. Coup d’envoi à 15h au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RCL

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Sima.

