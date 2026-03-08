RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Metz, avec un choix fort

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le FC Metz dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le RC Lens reçoit le FC Metz pour tenter de recoller à un point du leader parisien. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, qui a fait le choix fort de reconduire la même équipe que celle qui est venue se qualifier à Lyon en Coupe de France. Pour rappel, les Sang et Or joueront avec leur maillot extérieur vert et noir, à deux jours des commémorations de la catastrophe minière du 10 mars 1906. Coup d’envoi à 15h au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RCL

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Édouard, Sima.