RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson

Après la victoire du RC Lens face au FC Metz (3-0), le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Une soirée parfaite

Oui, pas de blessés, élément important au vu de notre situation, un goal average qu’on a amélioré à l’issue de cette rencontre. Maintenant, il y a un nouvel enjeu qui se présente à nous, c’est le fait de bien récupérer pour aller faire un bon match à Lorient et un bon résultat.

La sortie de Celik

Il avait une lourdeur aux ischios et au vu de notre situation à ce poste-là, on a pris 0 risque. Il était très déçu de sortir parce qu’il se sentait bien et en plus il fait un bon match. Je lui dis : je préfère que tu loupes 45 minutes et que tu sois capable d’enchaîner les 2 matchs suivants qu’on pousse quelque chose qu’on doit être capable de maîtriser.

L’idée avec l’entrée d’Haidara

C’est d’avoir plus de positions à l’intérieur du jeu de manière à leur poser un problème, et eux de leur côté s’étaient réorganisés aussi. Je pense que cette transition-là était difficile à gérer pour eux. C’est vrai qu’on marque sur la possession de l’engagement donc c’est bien, mais je vous avoue qu’il nous arrive des fois de dégager le ballon en touche sur l’engagement, je n’aime pas trop cette chose-là, et le fait de jouer en contraste avec ce que je viens d’évoquer avant est plutôt salvateur.

C’était travaillé ?

Non pas du tout, il y a eu trop de choses qui se sont passées pour que ce soit réellement travaillé. Quand il y a un mouvement travaillé, c’est plutôt une ou deux passes. Au-delà de ça, c’est difficile de maîtriser la réaction que l’adversaire a, notamment pour déséquilibrer. En tout cas, les joueurs se sont bien coordonnés et je vous avoue que j’étais très content de vivre ce deuxième et troisième but car je les ai vraiment trouvés très beaux d’un point de vue collectif.

Des ressources malgré les absents

Tant mieux parce que si l’on devait miser toute notre vie sur un ou deux joueurs, malheureusement dès qu’ils sont absents on serait bien triste. C’est vrai qu’aujourd’hui il y a des joueurs qui prennent le relais. On a beaucoup de buteurs différents et on marque de manière différente donc c’est intéressant aussi parce qu’on se rend compte qu’on est confronté à des contextes de jeu qui évoluent d’un match à l’autre en fonction des adversaires et en fonction de l’évolution du score, et on doit être capable de répondre à toutes les problématiques si l’on veut atteindre l’ambition qu’on a.

Thomasson infatigable

J’ai senti que les joueurs avaient bien récupéré, que la qualification à Lyon était aussi une source de bonheur, et quand on est heureux, on récupère plus vite, notamment sur la récupération centrale. C’est vrai qu’on a pris cette option-là et ça a marché donc tant mieux. Aujourd’hui, Adrien est capable de faire des matchs avec 14 kilomètres, ce qui est exceptionnel, et d’en rejouer un 3 jours après, donc c’est d’autant plus exceptionnel, et de garder cette lucidité. Donc ça fait de lui un joueur qui est capable de jouer une coupe d’Europe dans une équipe qui en joue une.

Lutte pour le titre

On est encore dans les Alpes et il y a quelques courses et quelques monts à bien négocier pour être encore en situation. C’est vrai qu’être à 1 point à 9 journées de la fin c’est une bonne chose. Aujourd’hui on a validé notre qualification en Conference League, on doit maintenant aller chercher l’Europa League, ensuite le tour préliminaire de Ligue des Champions puis la Ligue des Champions. Et si on fait ces choses rapidement, c’est vrai qu’à un moment donné le match contre le PSG aura une autre saveur. Soyons précis et rapides pour vivre de belles choses, et aller sur les Champs-Élysées avec l’envie de valider quelque chose peut-être.

Amadou Haidara

C’est vrai qu’il enchaîne bien. Il a fait une très bonne rentrée à Lyon, c’est pour ça peut-être que vous vous attendiez à ce qu’il soit titulaire aujourd’hui, mais les autres avaient fait un bon match aussi, donc il est entre guillemets victime de cette chose-là. Mais en tout cas, dès qu’on lui donne l’opportunité de jouer, il répond avec beaucoup d’efficacité, beaucoup d’expérience et il est un élément très important de notre jeu lorsqu’il est sur le terrain.

Le schéma à 4

En phase de possession haute, on demandait à Amadou de glisser entre les deux axiaux pour pouvoir pousser nos latéraux très très haut et quasiment avoir le même système qu’en première mi-temps. Et c’est plutôt ce qu’il a bien fait en début de mi-temps, mais ensuite plus on a avancé dans le score et le match, et on s’est un peu perdu dans cette organisation. Et le fait de le refaire en fin de match nous a permis à nouveau de pouvoir sortir la balle plus facilement. Mais aujourd’hui, c’est une solution supplémentaire : on gagne des joueurs, des buteurs, on économise des blessés, et si en plus on arrive à avoir un deuxième système de jeu, c’est tout bénéf.