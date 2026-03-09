OM : McCourt et Benatia poursuivent leur grande purge, un nouveau départ va être officialisé !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

L’Olympique de Marseille poursuit sa profonde restructuration en coulisses. Depuis plusieurs mois, la direction du club phocéen a engagé un vaste chantier pour réorganiser son fonctionnement interne. Sous l’impulsion du propriétaire Frank McCourt et du conseiller sportif Medhi Benatia, plusieurs changements majeurs ont déjà eu lieu au sein de l’organigramme marseillais. Et selon La Provence, un nouveau départ important est désormais acté : celui de Fabrizio Ravanelli.

Une nouvelle étape dans la restructuration de l’OM

Depuis l’été dernier, la direction marseillaise a lancé une vaste réorganisation du club.

Plusieurs figures importantes ont quitté leurs fonctions ou ont vu leur rôle évoluer. L’ancien président Pablo Longoria a notamment quitté son poste, remplacé par Alban Juster dans l’organigramme du club.

Dans le même temps, Medhi Benatia, qui avait lui-même évoqué un possible départ, a finalement été maintenu dans son rôle central dans la nouvelle organisation sportive.

Ravanelli sur le départ

Arrivé à Marseille sous l’ère Longoria, Fabrizio Ravanelli occupait un poste de représentant institutionnel du club.

L’ancien attaquant italien, surnommé « Penna Bianca », avait rapidement attiré l’attention des médias lors de ses premières apparitions publiques.

Mais depuis près d’un an, l’ancien buteur s’était fait beaucoup plus discret dans l’environnement marseillais. Cette absence s’expliquepar une procédure de licenciement engagée contre lui.

Proche de Longoria, il était au placard

Depuis plusieurs mois, la place de Ravanelli dans l’organigramme de l’OM semblait devenue très incertaine.

Si son arrivée avait été très médiatisée, son rôle exact au sein du club n’a jamais été totalement clarifié.

Avec la nouvelle organisation sportive mise en place autour de Medhi Benatia, son poste apparaissait de plus en plus marginal.

Selon les informations de La Provence, son départ devrait désormais être officialisé dans les prochains jours.

Un OM en pleine transformation

Cette décision confirme une tendance observée depuis plusieurs mois : l’Olympique de Marseille poursuit une reconstruction profonde de son organisation interne.

L’objectif est clair pour la direction : stabiliser le club, clarifier les responsabilités et mettre en place une structure sportive plus cohérente.

Dans un contexte où l’OM vise toujours une qualification européenne et souhaite redevenir un acteur majeur du football français, ce grand ménage en coulisses pourrait bien marquer le début d’un nouveau cycle à Marseille.