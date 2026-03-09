PSG – Chelsea : Pierre Ménès annonce une catastrophe, il charge Luis Campos et Luis Enrique

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Selon Pierre Ménès, le PSG n’a pas les moyens de conserver son titre en Ligue des champions cette saison.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC en huitième de finale de la Ligue des champions approche, mais l’optimisme n’est pas partagé par tout le monde. À quelques heures du match aller au Parc des Princes, Pierre Ménès a livré une analyse particulièrement pessimiste sur les chances du PSG cette saison. Selon lui, le club parisien n’a tout simplement pas les moyens de conserver son titre européen.

Et pour expliquer cette situation, l’ancien chroniqueur n’a pas hésité à pointer directement les responsabilités de la direction sportive et du staff.

Une confiance limitée avant le choc PSG – Chelsea

Le PSG aborde cette rencontre après une défaite à domicile contre l’AS Monaco en championnat, un résultat qui a renforcé les doutes autour de l’équipe.

Pierre Ménès estime que la formation parisienne manque aujourd’hui de certitudes et de régularité.

« Chelsea est une équipe assez illisible mais le PSG l’est aussi. Je ne crois pas à la théorie selon laquelle il suffit d’appuyer sur le bouton pour que Paris redevienne le Paris de l’an dernier. C’est un leurre. »

Pour lui, l’idée selon laquelle le PSG pourrait retrouver automatiquement son niveau européen de la saison passée relève de l’illusion.

Luis Campos et Luis Enrique directement visés

Dans son analyse, Pierre Ménès désigne clairement deux responsables : Luis Campos et Luis Enrique.

Selon lui, la stratégie menée lors du dernier mercato n’a pas permis de renouveler suffisamment l’effectif.

« Luis Campos et Luis Enrique ont commis une grosse erreur en ne régénérant pas assez l’effectif. Il fallait repartir avec plus de deux recrues. »

Une critique qui vise directement la construction de l’équipe parisienne cette saison.

Un effectif du PSG jugé trop court

Pierre Ménès estime également que le PSG manque aujourd’hui de profondeur de banc.

Selon lui, l’entraîneur parisien est obligé de faire tourner régulièrement son équipe, mais les solutions disponibles ne permettent pas toujours de maintenir le niveau de performance.

« Le PSG manque cruellement de rotations. Ça tourne beaucoup, mais ça tourne surtout en rond, avec des joueurs fatigués remplacés par d’autres joueurs fatigués. »

Une situation qui pourrait peser lourd dans une compétition aussi exigeante que la Ligue des champions.

Une double confrontation déjà décisive

Le match aller au Parc des Princes sera crucial pour le PSG, qui espère prendre un avantage avant le déplacement à Londres.

Face à un club comme Chelsea, habitué aux grandes soirées européennes, la moindre faiblesse pourrait être exploitée.

Pour Pierre Ménès, la mission s’annonce donc particulièrement compliquée pour les Parisiens.

Reste désormais à voir si l’équipe de Luis Enrique parviendra à faire mentir les critiques et à relancer sa saison européenne dès ce choc très attendu.