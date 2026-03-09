FC Barcelone Mercato : Messi proche d’un retour au Barça… Tebas répond à Xavi !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le débat autour d’un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone refait surface en Espagne. Et cette fois, la polémique implique plusieurs figures majeures du club catalan. Dans une interview accordée au quotidien La Vanguardia, l’ancien entraîneur du Barça Xavi Hernandez a affirmé que le retour de Messi aurait été bloqué par le président Joan Laporta, en 2023, après la Coupe du monde au Qatar. Une déclaration qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions dont celle de Javier Tebas, président de la Liga.

Xavi relance la polémique autour de Messi

Dans son entretien, Xavi a évoqué les discussions qui auraient eu lieu autour d’un retour de Lionel Messi à Barcelone.

Selon l’ancien milieu de terrain catalan, le club aurait eu l’opportunité de rapatrier la légende argentine en 2023, mais la décision finale aurait été bloquée par Joan Laporta.

Ces propos sont particulièrement sensibles pour plusieurs raisons.

D’abord parce que le clan Messi n’a pas réagi pour l’instant. Ensuite parce que ces révélations interviennent en pleine campagne pour la future présidence du club catalan.

Tebas dément catégoriquement

Face à l’ampleur prise par la polémique, Javier Tebas a tenu à clarifier la situation.

Le patron de la Liga affirme que le FC Barcelone n’a jamais réellement entamé de démarches concrètes pour recruter Lionel Messi en 2023.

« La compétition n’a jamais donné son feu vert ni son soutien financier à une éventuelle signature de Messi par le Barça. »

Selon Tebas, la réalité serait bien différente de ce qui a été avancé par Xavi.

Le Barça n’aurait jamais demandé d’informations

Toujours selon le président de la Liga, les dirigeants catalans n’auraient même pas commencé les discussions nécessaires.

« La vérité, c’est que personne à Barcelone n’a même demandé d’informations sur la situation de Messi. Personne ne s’est renseigné. »

Une déclaration qui contredit directement la version avancée par l’ancien entraîneur blaugrana.

Le fair-play financier au cœur du problème

Javier Tebas a également rappelé les difficultés financières du Barça à cette période.

Avant toute signature, la Liga devait connaître les prétentions salariales de Lionel Messi afin de vérifier leur compatibilité avec les règles du fair-play financier.

Or, compte tenu de la valeur marchande exceptionnelle du joueur, un tel transfert aurait été particulièrement compliqué.

« Nous devions connaître les conditions de son arrivée, car, compte tenu de sa valeur extrêmement élevée, il était très difficile à recruter. »

Une polémique qui tombe mal pour le Barça

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte déjà sensible pour le club catalan.

Le Barça prépare notamment un match important de Ligue des champions contre Newcastle United.

Mais ces révélations relancent une nouvelle polémique interne, mêlant anciens joueurs, dirigeants et responsables de la Liga.

Une chose est sûre : le feuilleton Messi au FC Barcelone continue d’alimenter les débats en Espagne, même plusieurs années après son départ du Camp Nou.