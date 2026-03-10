Le PSG passera-t-il l’obstacle à Chelsea en Ligue des Champions ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea (mercredi, 21h).

« Le PSG va souffrir »

« Le PSG pourrait se retrouver en grande difficulté face à Chelsea. Tout d’abord, les hommes de Luis Enrique affichent une fatigue physique palpable après un calendrier européen et domestique extrêmement chargé, et certains titulaires sont moins incisifs que d’habitude. C’est humain mais cette usure pourrait coûter cher face à une équipe anglaise qui connaît parfaitement les points faibles du PSG. Les Blues l’ont déjà montré en prenant les Parisiens à la gorge lors de la finale du Mondial des clubs l’été dernier aux États-Unis, un souvenir marquant avec une fin de match houleuse…

Même si Liam Rosenior a remplacé Enzo Maresca sur le banc, Chelsea sait donc comment presser, exploiter les espaces et déstabiliser l’arrière-garde parisienne, et ils arrivent au pire moment pour un PSG vulnérable. Si Paris n’affiche pas une intensité maximale et une concentration totale dès les premières minutes, la formation londonienne pourrait rapidement créer des occasions, imposer son rythme et transformer ce déplacement européen en véritable épreuve pour les hommes de Luis Enrique. Une première manche où le moindre relâchement pourrait coûter très cher. »

Bastien AUBERT

« Je vois le PSG passer Chelsea et même gagner la LDC »

« Je vois clairement le PSG franchir l’obstacle de Chelsea dans cette confrontation en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je pense quand même que le PSG reste favori pour l’aller au Parc des Princes. Même si l’on peut avoir quelques doutes après les résultats irréguliers en championnat, l’effectif parisien conserve une qualité collective et une expérience des grands rendez‑vous européens — ce qui, sur deux manches, donne à Paris un net avantage pour se qualifier face à une équipe de Chelsea qui reste solide mais moins constante.

Ensuite, si le PSG passe Chelsea, rien n’interdit de rêver à une pleine campagne jusqu’à Budapest en finale et au trophée. Paris est le tenant du titre européen et a déjà prouvé ces dernières saisons sa capacité à éliminer des adversaires anglais. Rappelons-nous de la saison dernière où Paris a frôlé l’élimination pour au final soulever le trophée. Ils ont toutes les cartes pour aller encore plus loin qu’un simple huitième de finale. On peut légitimement les voir non seulement battre Chelsea mais aussi atteindre la finale et soulever une deuxième Ligue des Champions de suite. Un parcours qui pourrait faire les affaires du RC Lens pour prendre le titre en Ligue 1, qui sait ? ».

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League