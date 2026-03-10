À LA UNE DU 10 MAR 2026
[20:30]FC Nantes Mercato : Kita, le LOSC et le FC Barcelone en ont rêvé, il met le Portugal à ses pieds !
[20:00]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 
[19:48]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle
[19:30]RC Lens Mercato : l’AS Roma répond déjà aux Sang et Or pour l’avenir d’Abdulhamid
[19:00]ASSE Mercato : un grand rival des Verts a tenté Rayan Fofana (RC Lens) ! 
[18:30]Real Madrid : l’immense tacle d’Arbeloa à Laporta (FC Barcelone) sur l’affaire Negreira
[18:00]PSG Mercato : un signal fort envoyé au FC Barcelone depuis Paris pour un transfert XXL
[17:44]OL Mercato : Lyon annonce une très grande nouvelle (officiel)
[17:30]Stade Rennais Mercato : Martin Terrier vers un grand retour cet été ?
[17:00]OL Mercato : Fonseca a flashé sur un serial buteur bien connu en Ligue 1, l’OM est fou de rage
FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle

Par William Tertrin - 10 Mar 2026, 19:48
Hansi Flick lors de la conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le choc face à Newcastle à l’occasion du 8e de finale aller en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle pour le 8e de finale aller en Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h à St James’ Park.

La compo du Barça

J. Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Bernal, Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

FC Barcelone

