FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le choc face à Newcastle à l’occasion du 8e de finale aller en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle pour le 8e de finale aller en Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h à St James’ Park.

La compo du Barça

J. Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Bernal, Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha.