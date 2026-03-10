ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’inquiétude grandit autour de Gautier Larsonneur à l’AS Saint-Étienne. Sorti blessé en fin de match lors de la victoire des Verts face au Red Star FC (2-0) samedi à Geoffroy-Guichard, le gardien stéphanois devrait être absent pour le déplacement à Grenoble. A minima…

Une blessure musculaire inquiétante

À l’issue du match contre le Red Star, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier avait déjà laissé transparaître son inquiétude.

Le gardien des Verts avait quitté la pelouse en grimaçant après avoir ressenti une douleur musculaire.

Le technicien évoquait alors un problème au niveau du psoas, une blessure délicate pour un gardien.

Depuis cet incident, Gautier Larsonneur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat, alimentant les doutes sur sa disponibilité.

Larsonneur forfait contre Grenoble

Les craintes se sont confirmées ce mardi soir. Sur le plateau de l’émission Club ASSE diffusée sur TL7, le consultant et ancien journaliste du Dauphiné Libéré Michel Roux a indiqué que Larsonneur ne serait pas rétabli pour le déplacement à Grenoble samedi.

Le portier stéphanois pourrait même manquer la rencontre suivante face à FC Annecy.

Dans ce scénario, son retour ne serait envisagé qu’après la trêve internationale.

Brice Maubleu devrait prendre la relève

En l’absence de Larsonneur, c’est logiquement Brice Maubleu qui devrait garder les buts stéphanois.

Un match particulier pour le portier de l’ASSE, puisqu’il retrouverait son ancien club, le Grenoble Foot 38.

Même si Maubleu possède l’expérience nécessaire, la perte de Larsonneur reste un coup dur pour les Verts. Il avait notamment brillé lors de la victoire à Pau (3-0), multipliant les arrêts importants.

Une absence qui inquiète les supporters

Dans une fin de saison très serrée en Ligue 2, l’absence probable de Larsonneur représente donc une vraie inquiétude pour le staff et les supporters. Les Verts devront désormais prouver qu’ils peuvent poursuivre leur série positive… même sans leur gardien numéro un.