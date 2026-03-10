À LA UNE DU 10 MAR 2026
[21:40]FC Nantes : Halilhodžić officiellement de retour, il prévient les Kita et secoue déjà le vestaire !
[21:20]ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur
[21:00]Real Madrid : une grande nouvelle tombe pour le retour de Mbappé
[20:30]FC Nantes Mercato : Kita, le LOSC et le FC Barcelone en ont rêvé, il met le Portugal à ses pieds !
[20:00]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : quel serait le meilleur futur club pour Pablo Pagis (FC Lorient) ? 
[19:48]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Newcastle
[19:30]RC Lens Mercato : l’AS Roma répond déjà aux Sang et Or pour l’avenir d’Abdulhamid
[19:00]ASSE Mercato : un grand rival des Verts a tenté Rayan Fofana (RC Lens) ! 
[18:30]Real Madrid : l’immense tacle d’Arbeloa à Laporta (FC Barcelone) sur l’affaire Negreira
[18:00]PSG Mercato : un signal fort envoyé au FC Barcelone depuis Paris pour un transfert XXL
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le coup dur se confirme pour Larsonneur

Par Laurent Hess - 10 Mar 2026, 21:20
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’inquiétude grandit autour de Gautier Larsonneur à l’AS Saint-Étienne. Sorti blessé en fin de match lors de la victoire des Verts face au Red Star FC (2-0) samedi à Geoffroy-Guichard, le gardien stéphanois devrait être absent pour le déplacement à Grenoble. A minima…

Une blessure musculaire inquiétante

À l’issue du match contre le Red Star, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier avait déjà laissé transparaître son inquiétude.

Le gardien des Verts avait quitté la pelouse en grimaçant après avoir ressenti une douleur musculaire.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le technicien évoquait alors un problème au niveau du psoas, une blessure délicate pour un gardien.

Depuis cet incident, Gautier Larsonneur n’a toujours pas repris l’entraînement collectif au Centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat, alimentant les doutes sur sa disponibilité.

Larsonneur forfait contre Grenoble

Les craintes se sont confirmées ce mardi soir. Sur le plateau de l’émission Club ASSE diffusée sur TL7, le consultant et ancien journaliste du Dauphiné Libéré Michel Roux a indiqué que Larsonneur ne serait pas rétabli pour le déplacement à Grenoble samedi.

Le portier stéphanois pourrait même manquer la rencontre suivante face à FC Annecy.

Dans ce scénario, son retour ne serait envisagé qu’après la trêve internationale.

Brice Maubleu devrait prendre la relève

En l’absence de Larsonneur, c’est logiquement Brice Maubleu qui devrait garder les buts stéphanois.

Un match particulier pour le portier de l’ASSE, puisqu’il retrouverait son ancien club, le Grenoble Foot 38.

Même si Maubleu possède l’expérience nécessaire, la perte de Larsonneur reste un coup dur pour les Verts. Il avait notamment brillé lors de la victoire à Pau (3-0), multipliant les arrêts importants.

Une absence qui inquiète les supporters

Dans une fin de saison très serrée en Ligue 2, l’absence probable de Larsonneur représente donc une vraie inquiétude pour le staff et les supporters. Les Verts devront désormais prouver qu’ils peuvent poursuivre leur série positive… même sans leur gardien numéro un.

ASSEGrenoble Foot 38

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Grenoble Foot 38