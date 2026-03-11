Alors que le PSG affronte Chelsea en 8es de finale de la Ligue des Champions (21h), Nasser Al-Khelaïfi a fait un petit crochet récemment à Londres.
Le PSG joue la Ligue des Champions ce soir contre Chelsea au Parc des Princes (21h) mais prépare activement le prochain mercato. Selon Media Foot, le club de la capitale a organisé un premier meeting concret à Londres pour discuter au sujet d’Eli Junior Kroupi (19 ans).
Al-Khelaïfi face à Sissoko ?
Présent à la réunion, alors que les rumeurs le situent actuellement au Qatar, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Moussa Sissoko, représentant et conseiller du joueur. Ce dernier est un visage connu du PSG, ayant déjà géré les carrières d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Bradley Barcola.
Des discussions prometteuses
Le dossier Kroupi s’annonce chaud, malgré la concurrence de Liverpool et du Real Madrid. Selon Media Foot, les discussions ont démarré de manière positive, laissant entrevoir une possible arrivée du jeune attaquant à Paris.
Un mercato à suivre au PSG
Si le PSG parvient à convaincre Kroupi, le club renforcerait sa ligne offensive avec un joueur déjà connu en Ligue 1 et promis à un bel avenir. Les prochaines semaines seront cruciales pour ce dossier bien connu en Ligue 1.
Le calendrier de fin de saison du PSG :
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League