À LA UNE DU 11 MAR 2026
[15:30]ASSE : avant Grenoble, Montanier a reçu la meilleure nouvelle du monde en vue de la Ligue 1
[15:00]FC Nantes : Kita, schéma, vestiaire… la méthode Halilhodzic pour sauver les Canaris en Ligue 1
[14:40]PSG Mercato : al-Khelaïfi à Londres pour finaliser une première recrue estivale bien connue en Ligue 1 !
[14:20]FC Nantes : Pierre Ménès jette un grand froid sur Halilhodzic
[14:00]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : les supporters livrent un verdict sans appel pour Pablo Pagis 
[13:40]ASSE Mercato : un Marseillais cible prioritaire de Kilmer pour la montée en Ligue 1
[13:19]OM : l’énorme confidence en privé du milliardaire Rodolphe Saadé sur la vente du club
[13:00]FC Nantes : Halilhodzic débarque à la Jonelière, 4 joueurs déjà poussés vers la sortie !
[12:45]PSG Mercato : Chevalier a déjà trouvé preneur, Hakimi et Mendes menacés ?
[12:29]RC Lens Mercato : après Mamadou Sangaré, un autre énorme transfert à l’horizon ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : al-Khelaïfi à Londres pour finaliser une première recrue estivale bien connue en Ligue 1 !

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 14:40
💬 Commenter
Nasser al-Khelaïfi (PSG)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le PSG affronte Chelsea en 8es de finale de la Ligue des Champions (21h), Nasser Al-Khelaïfi a fait un petit crochet récemment à Londres. 

Le PSG joue la Ligue des Champions ce soir contre Chelsea au Parc des Princes (21h) mais prépare activement le prochain mercato. Selon Media Foot, le club de la capitale a organisé un premier meeting concret à Londres pour discuter au sujet d’Eli Junior Kroupi (19 ans).

Al-Khelaïfi face à Sissoko ?

Présent à la réunion, alors que les rumeurs le situent actuellement au Qatar, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Moussa Sissoko, représentant et conseiller du joueur. Ce dernier est un visage connu du PSG, ayant déjà géré les carrières d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Bradley Barcola.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Des discussions prometteuses

Le dossier Kroupi s’annonce chaud, malgré la concurrence de Liverpool et du Real Madrid. Selon Media Foot, les discussions ont démarré de manière positive, laissant entrevoir une possible arrivée du jeune attaquant à Paris.

Un mercato à suivre au PSG

Si le PSG parvient à convaincre Kroupi, le club renforcerait sa ligne offensive avec un joueur déjà connu en Ligue 1 et promis à un bel avenir. Les prochaines semaines seront cruciales pour ce dossier bien connu en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot