La composition de départ du PSG contre Chelsea en 8es de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes (21h).

Le voile se lève. À quelques heures du choc entre le PSG et Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes (21h), la composition probable de Luis Enrique se précise fortement. Et sauf retournement de situation de dernière minute, le technicien espagnol devrait miser sur un milieu de terrain très attendu, avec le retour de Joao Neves.

Un retour très attendu au milieu

C’était l’un des derniers doutes avant ce PSG – Chelsea. Touché à la cheville ces dernières semaines, Joao Neves est finalement opérationnel et devrait bien débuter la rencontre. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui récupère un élément clé dans l’entrejeu parisien. L’entraîneur du PSG devra toutefois composer sans Fabian Ruiz. Toujours gêné par des douleurs au genou gauche, l’Espagnol ne sera pas aligné d’entrée afin d’éviter toute prise de risque. Une absence qui ouvre naturellement la porte au milieu portugais. Un choix qui rappelle un épisode du début de saison. À Barcelone, Luis Enrique avait déjà tenté d’aligner Joao Neves malgré une gêne physique. Mais le joueur avait finalement dû renoncer durant l’échauffement, laissant sa place à Warren Zaïre-Emery au dernier moment.

Doué finalement écarté ?

Ces dernières heures, une autre option circulait en interne du côté du PSG : celle de voir Désiré Doué démarrer au milieu de terrain. Une hypothèse qui a finalement été écartée. Selon les informations de L’Équipe et du Parisien, Luis Enrique devrait rester fidèle à une structure plus classique, avec le trio Vitinha – Zaïre-Emery – Joao Neves pour tenter de prendre le contrôle du jeu face aux Blues. Devant, aucune surprise majeure ne se dessine. Ousmane Dembélé devrait bien être titulaire sur l’aile, aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia dans un trio offensif particulièrement explosif.

La composition probable du PSG

Pour ce huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, Luis Enrique devrait aligner l’équipe suivante : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League