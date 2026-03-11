Real Madrid : le vestiaire merengue a aidé  Mbappé à séduire Ester Expósito !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

C’est la romance qui enflamme les réseaux sociaux et la presse people en Espagne. Kylian Mbappé ont récemment été aperçu en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito lors d’un séjour à Paris. Une proximité qui intrigue et alimente les spéculations sur une possible idylle entre la star du Real Madrid et l’ancienne héroïne de la série Élite.

Selon la journaliste Leticia Requejo, invitée sur la chaîne Telecinco, cette rencontre ne doit rien au hasard.

Le vestiaire madrilène mis à contribution

D’après les confidences de la journaliste espagnole, Kylian Mbappé se serait montré très intéressé par Ester Expósito depuis plusieurs semaines.

À tel point qu’il aurait interrogé certains de ses coéquipiers madrilènes à son sujet.

« On m’a dit que Kylian était très intéressé par l’actrice », a-t-elle expliqué. « Il la suivait sur les réseaux sociaux et a commencé à se renseigner sur elle dans le vestiaire. »

Ces échanges auraient permis d’établir les premiers contacts entre les deux célébrités, notamment via leurs profils en ligne.

Une relation encore naissante entre Mbappé et sa nouvelle compagne

Toujours selon la même source, il serait toutefois trop tôt pour parler de véritable relation amoureuse.

Les deux stars passeraient simplement du temps ensemble, sans pression ni officialisation.

« On me dit qu’ils passent de bons moments et qu’ils laissent les choses se faire naturellement », a conclu Leticia Requejo.

Un discours prudent qui entretient le mystère autour de cette possible romance.

Une rumeur qui passionne les fans

Sur les réseaux sociaux, les images et supposées rencontres entre Mbappé et Ester Expósito ont rapidement fait le tour du web.

Les fans du joueur comme ceux de l’actrice scrutent désormais le moindre indice.

Très discret sur sa vie privée, l’attaquant français n’a pour l’instant ni confirmé ni démenti ces informations.

Entre blessure et vie médiatique

Cette rumeur intervient alors que Mbappé traverse une période particulière sur le plan sportif, marquée par des pépins physiques qui l’éloignent momentanément des terrains.

Un contexte qui rend chacune de ses apparitions publiques encore plus commentée.

Simple amitié ou début d’histoire sérieuse ?

Pour l’heure, le mystère reste entier… mais une chose est sûre : cette possible romance fait déjà énormément parler des deux côtés des Pyrénées.