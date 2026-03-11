OM Mercato : Benatia craque pour une révélation de Premier League, un ex coach de l’OM aussi !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le mercato estival s’annonce déjà agité du côté de l’OM. Après avoir activé plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif, le club phocéen s’intéresse désormais à Crysencio Summerville. Mais dans ce dossier, Mehdi Benatia devra composer avec une concurrence particulièrement relevée… et avec un visage bien connu à Marseille.

Summerville (West Ham), une cible offensive très convoitée

À 24 ans, l’ailier néerlandais dispose d’une cote solide sur le marché européen. Ses performances en Angleterre ont attiré l’attention de nombreux clubs.

Selon TEAMtalk, plusieurs formations de Premier League — dont Tottenham Hotspur, Aston Villa, Everton FC ou encore AFC Bournemouth — suivent de près sa situation.

Un intérêt massif qui pourrait rapidement faire grimper les enchères pour un joueur capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque.

Villarreal et Marcelino entrent dans la danse

Mais la menace la plus symbolique pour l’OM pourrait venir d’Espagne.

Le Villarreal CF, désormais entraîné par Marcelino, surveille lui aussi Summerville.

Un scénario qui a de quoi contrarier les plans marseillais. L’ancien coach olympien connaît parfaitement les exigences du club phocéen et pourrait tenter d’attirer l’ailier dans un projet plus stable sportivement.

D’autres clubs italiens, comme SSC Napoli et Atalanta BC, seraient également positionnés.

Une stratégie mercato ambitieuse à l’OM

Ce dossier s’inscrit dans une volonté claire de l’OM de renforcer son animation offensive avec des profils rapides, percutants et capables de faire la différence en un contre un.

Après la piste menant à un autre joueur néerlandais, l’intérêt pour Summerville confirme que Marseille souhaite apporter de la verticalité et du dynamisme sur les ailes.

Reste à savoir si Mehdi Benatia parviendra à convaincre le joueur et son entourage face à une concurrence européenne aussi dense.

Un été décisif pour l’OM

Entre ambitions sportives, contraintes financières et rivalité sur le marché, l’été marseillais s’annonce intense.

Le dossier Summerville pourrait rapidement devenir un test grandeur nature pour la nouvelle stratégie de recrutement olympienne.

Une chose est certaine : si Marseille veut frapper fort, il faudra aller vite… et se montrer particulièrement convaincant.