PSG Mercato : une piste à 50 M€ au milieu… de quoi relancer les rumeurs autour de Vitinha ?

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà activement le prochain mercato estival. Et une nouvelle piste venue de SC Freiburg pourrait bien agiter le marché… tout en alimentant certaines spéculations autour de Vitinha.

En effet, le PSG s’intéresse de près au jeune prodige suisse Johan Manzambi, révélation de la saison en Bundesliga.

Johan Manzambi, la nouvelle pépite du mercato

À seulement 20 ans, Johan Manzambi s’est imposé comme l’une des grandes révélations du championnat allemand avec SC Freiburg.

Le milieu suisse a déjà disputé 31 matchs cette saison, dont 27 comme titulaire, avec un bilan

très prometteur :

4 buts

5 passes décisives

Des performances qui ont permis à Fribourg de réaliser une belle saison européenne, avec notamment un huitième de finale de UEFA Europa League face au KRC Genk.

Son profil technique, sa vision du jeu et sa maturité impressionnante pour son âge attirent désormais les plus grands clubs européens.

Une bataille européenne déjà lancée

Le Paris Saint-Germain suit Manzambi depuis décembre dernier, lorsque le média allemand Bild révélait l’intérêt du club parisien pour le jeune milieu.

Mais depuis, la concurrence s’est intensifiée.

Plusieurs cadors européens sont désormais sur les rangs :

Manchester United

Arsenal FC

Chelsea FC

Bayern Munich

Bayer 04 Leverkusen

SSC Napoli

Dans ce dossier, Fribourg reste toutefois en position de force. Le club allemand réclamerait 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent.

Un montant justifié par le fait que Manzambi est sous contrat jusqu’en 2030.

🚨 Manchester United, Chelsea and Arsenal are all monitoring SC Freiburg midfielder Johan Manzambi. 🇨🇭



🚨 Manchester United, Chelsea and Arsenal are all monitoring SC Freiburg midfielder Johan Manzambi. 🇨🇭

Scouts from the three Premier League clubs have reportedly been watching the 20-year-old closely, with the energetic box-to-box midfielder also attracting interest from PSG and…

Un transfert qui pourrait relancer les spéculations autour de Vitinha ?

L’intérêt du PSG pour un nouveau milieu de terrain pourrait logiquement alimenter les rumeurs autour de Vitinha, régulièrement associé aux géants espagnols comme le Real Madrid ou le FC Barcelona.

Pourtant, le Portugais se montre très clair sur son avenir.

Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros, il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif parisien.

Et l’idée d’un départ ne l’emballe absolument pas.

Vitinha ferme la porte à un départ

Interrogé par Canal 11, le milieu portugais a affiché une position très claire.

« Ce serait idiot de ma part de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici, au PSG. »

Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha estime évoluer dans un environnement idéal pour progresser.

Le joueur, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, a également fermé la porte à un éventuel départ vers la Saudi Pro League.

« Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux. »

Un mercato qui s’annonce brûlant

Si le Paris Saint-Germain décide d’accélérer dans le dossier Johan Manzambi, le club devra se préparer à une bataille féroce avec plusieurs cadors européens.

Mais une chose semble déjà certaine :

Vitinha, lui, n’a aucune intention de quitter Paris… malgré les convoitises venues d’Europe.