À LA UNE DU 12 MAR 2026
[14:38]OM : le club vole au secours de Medhi Benatia et clarifie son avenir
[14:10]RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles pour Pierre Sage avant le déplacement à Lorient
[13:42]ASSE : Philippe Montanier annonce des mauvaises nouvelles avant Grenoble
[13:25]PSG Mercato : une piste à 50 M€ au milieu… de quoi relancer les rumeurs autour de Vitinha ?
[12:56]OM : Roberto De Zerbi toujours en lice pour remplacer un ex-coach marseillais
[12:27]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour les supporters avant Grenoble !
[12:09]RC Lens Mercato : Leca a ferré la première recrue estivale, les supporters valident en masse !
[11:52]ASSE : les supporters ont choisi le futur capitaine en l’absence de Larsonneur
[11:33]FC Nantes : les 3 enseignements du premier entraînement de Halilhodžić
[11:10]ASSE Mercato : de gros clubs de Ligue 1 foncent sur cette piste identifiée par Kilmer Sports !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : une piste à 50 M€ au milieu… de quoi relancer les rumeurs autour de Vitinha ?

Par Louis Chrestian - 12 Mar 2026, 13:25
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Paris Saint-Germain prépare déjà activement le prochain mercato estival. Et une nouvelle piste venue de SC Freiburg pourrait bien agiter le marché… tout en alimentant certaines spéculations autour de Vitinha.

En effet, le PSG s’intéresse de près au jeune prodige suisse Johan Manzambi, révélation de la saison en Bundesliga.

Johan Manzambi, la nouvelle pépite du mercato

À seulement 20 ansJohan Manzambi s’est imposé comme l’une des grandes révélations du championnat allemand avec SC Freiburg.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le milieu suisse a déjà disputé 31 matchs cette saison, dont 27 comme titulaire, avec un bilan
très prometteur :

  • 4 buts
  • 5 passes décisives

Des performances qui ont permis à Fribourg de réaliser une belle saison européenne, avec notamment un huitième de finale de UEFA Europa League face au KRC Genk.

Son profil technique, sa vision du jeu et sa maturité impressionnante pour son âge attirent désormais les plus grands clubs européens.

Une bataille européenne déjà lancée

Le Paris Saint-Germain suit Manzambi depuis décembre dernier, lorsque le média allemand Bild révélait l’intérêt du club parisien pour le jeune milieu.

Mais depuis, la concurrence s’est intensifiée.

Plusieurs cadors européens sont désormais sur les rangs :

  • Manchester United
  • Arsenal FC
  • Chelsea FC
  • Bayern Munich
  • Bayer 04 Leverkusen
  • SSC Napoli

Dans ce dossier, Fribourg reste toutefois en position de force. Le club allemand réclamerait 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent.

Un montant justifié par le fait que Manzambi est sous contrat jusqu’en 2030.

Un transfert qui pourrait relancer les spéculations autour de Vitinha ?

L’intérêt du PSG pour un nouveau milieu de terrain pourrait logiquement alimenter les rumeurs autour de Vitinha, régulièrement associé aux géants espagnols comme le Real Madrid ou le FC Barcelona.

Pourtant, le Portugais se montre très clair sur son avenir.

Arrivé en 2022 en provenance du FC Porto pour 40 millions d’euros, il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif parisien.

Et l’idée d’un départ ne l’emballe absolument pas.

Vitinha ferme la porte à un départ

Interrogé par Canal 11, le milieu portugais a affiché une position très claire.

« Ce serait idiot de ma part de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici, au PSG. »

Sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha estime évoluer dans un environnement idéal pour progresser.

Le joueur, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, a également fermé la porte à un éventuel départ vers la Saudi Pro League.

« Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux. »

Un mercato qui s’annonce brûlant

Si le Paris Saint-Germain décide d’accélérer dans le dossier Johan Manzambi, le club devra se préparer à une bataille féroce avec plusieurs cadors européens.

Mais une chose semble déjà certaine :
Vitinha, lui, n’a aucune intention de quitter Paris… malgré les convoitises venues d’Europe.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot