OM : le club vole au secours de Medhi Benatia et clarifie son avenir

L’Olympique de Marseille a décidé de sortir du silence. Après la publication d’un dossier polémique visant son directeur du football Medhi Benatia, le club phocéen a rapidement réagi pour défendre son dirigeant… et clarifier sa situation en interne.

Une prise de position forte qui intervient dans un moment crucial de la saison pour l’OM.

Un dossier polémique sur Benatia

Dans un article publié par La Provence, plusieurs témoignages anonymes dressent un portrait très critique de Medhi Benatia.

Un ancien membre de la direction décrit notamment un dirigeant peu enclin à partager la lumière :

« Benatia ne veut pas laisser une miette aux autres, il n’accepte pas que quelqu’un d’autre que lui prenne la lumière ou même un brin de rayon de soleil. Son ego est surdimensionné. »

D’autres sources évoquent également un style de management jugé très autoritaire, allant jusqu’à parler d’une atmosphère particulièrement tendue au sein du club.

« Benatia est fort avec les faibles et faible avec les forts… Il a réussi à instaurer une atmosphère dictatoriale. Il humilie fréquemment ses collaborateurs et se victimise sans arrêt », affirme un autre témoignage.

Certains reconnaissent toutefois que l’ancien défenseur international marocain a également apporté des choses positives au club, malgré ces critiques.

‼️"Benatia ne veut pas laisser une miette aux autres, il n’accepte pas que quelqu’un d’autre que lui prenne la lumière ou même un brin de rayon de soleil. Son ego est surdimensionné, comme l’avait d’ailleurs bien dit la mère d’Adrien Rabiot" ,

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 12, 2026

L’OM réagit immédiatement

Face à ces accusations, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à répondre.

Avant la conférence de presse de Gerónimo Rulli et Habib Beye, le directeur de la communication du club Bel-Abbès Bouaissi a pris la parole pour dénoncer ce dossier.

Le dirigeant s’est montré particulièrement ferme :

« L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia. »

La confiance renouvelée de Frank McCourt

Dans le même temps, le club a tenu à clarifier l’avenir de Benatia à Marseille.

Selon la direction olympienne, Frank McCourt, propriétaire du club, a renouvelé sa confiance à Medhi Benatia, en lui demandant de poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la saison.

Une manière pour l’OM de couper court aux rumeurs d’un possible départ précipité.

L’OM dénonce un dossier “à charge”

Dans son intervention, Bel-Abbès Bouaissi a également vivement critiqué la méthode employée dans ce dossier.

« Un dossier composé d’articles clairement à charge, d’insinuations infondées reposant probablement sur les dires de sources douteuses et laissant peu de place aux contradictoires. »

Pour la direction marseillaise, ce type de publication vient perturber le travail du club dans une période sportive décisive.

« Ce type de méthodes et de comportements vient parasiter le travail du club et de ses collaborateurs dans une période sportive capitale qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité. »

Une fin de saison sous tension

Alors que l’Olympique de Marseille joue gros dans cette dernière ligne droite, la direction souhaite visiblement éviter toute nouvelle polémique en interne.

Le message envoyé est clair :

Medhi Benatia reste en place et conserve la confiance du propriétaire du club.

Reste désormais à savoir si cette prise de position suffira à calmer les tensions autour du dirigeant marseillais dans les semaines à venir.