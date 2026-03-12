OM : une charnière inédite contre Auxerre ? Habib Beye relance un indésirable

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le prochain match de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre pourrait réserver quelques surprises dans la composition olympienne. Entre blessures et retours attendus, Habib Beye pourrait être contraint d’aligner une charnière centrale totalement inédite.

Et dans le même temps, l’entraîneur marseillais n’exclut pas le retour d’un joueur mis de côté depuis plusieurs semaines.

Balerdi incertain, Aguerd opéré

En conférence de presse, Habib Beye a fait un point sur l’état de son effectif avant cette rencontre de Ligue 1.

Le technicien a d’abord donné des nouvelles rassurantes concernant Quinten Timber :

« Quinten ça va très très bien. »

Mais l’entraîneur marseillais a également confirmé l’absence de Nayef Aguerd, récemment opéré des adducteurs :

« Nayef Aguerd s’est fait opérer, ça s’est très bien passé. »

En revanche, la situation reste plus floue pour Leonardo Balerdi et Bilal Nadir.

Une défense totalement remaniée ?

Si l’absence de Balerdi se confirme, Habib Beye pourrait être contraint de recomposer totalement sa défense centrale.

La tendance pourrait mener à une association inédite :

Facundo Medina dans l’axe gauche

dans l’axe gauche Benjamin Pavard dans l’axe droit

Une configuration qui entraînerait également quelques ajustements sur les côtés.

Emerson Palmieri retrouverait alors sa place de titulaire au poste d’arrière gauche, tandis que Timothy Weah pourrait occuper le flanc droit de la défense.

Un dispositif inédit qui pourrait être testé face à l’AJ Auxerre.

Egan-Riley de retour dans la rotation ?

Mais la véritable surprise pourrait venir d’un joueur dont l’avenir semblait s’être assombri à Marseille : CJ Egan-Riley.

Titulaire en début de saison, le défenseur anglais a progressivement disparu des radars ces derniers mois.

Pourtant, Habib Beye ne ferme pas la porte à un retour.

« C’est un garçon très concentré à l’entraînement. C’est un joueur qui peut jouer dans une défense à 3 ou à 4. »

Le technicien marseillais reconnaît toutefois que le défenseur doit retrouver du rythme :

« Le fait qu’il n’ait pas joué depuis longtemps, il faut qu’on arrive à le monter en régime. »

Mais le message est clair : aucun joueur n’est définitivement écarté.

« Toutes les cartes ont été remises à zéro. C’est la méritocratie qui doit jouer, il n’y a pas de statut ici. »

Une nouvelle chance à saisir

Pour CJ Egan-Riley, ces mots pourraient représenter une véritable opportunité de relancer sa saison.

Si le défenseur anglais parvient à convaincre à l’entraînement, il pourrait rapidement retrouver du temps de jeu sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Et avec les absences en défense, cette opportunité pourrait arriver plus vite que prévu.