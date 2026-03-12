RC Lens : Masuaku connaît sa sanction, et il a pris très cher

Expulsé alors qu’il n’était même pas sur le terrain à Lyon en Coupe de France, Arthur Masuaku connaît sa sanction, et le RC Lens va devoir faire sans lui pendant encore un petit moment.
Arrivé au RC Lens fin janvier en provenance de Sunderland dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, Arthur Masuaku n’a quasiment pas eu l’occasion de s’exprimer sportivement sous les couleurs Sang et Or. Le latéral gauche congolais n’a joué que quelques minutes cette saison, cumulant à peine dix minutes de jeu toutes compétitions confondues, et son temps de jeu ne devrait pas augmenter significativement dans les prochaines semaines.
Une expulsion surprenante qui coûte cher
Lors du quart de finale de Coupe de France contre l’oL, match remporté par Lens aux tirs au but (2‑2, 5 tab à 4), Masuaku a vécu une soirée pour le moins étrange. Alors qu’il n’était même pas titulaire et s’échauffait en bord de touche, l’arbitre lui a adressé un carton rouge direct pour des propos tenus à l’arbitre assistant, l’exclusion se déroulant loin du jeu lui‑même.
Ce carton rouge « hors du jeu » prive donc Masuaku de toute possibilité de jouer prochainement, mais surtout ouvre la porte à une sanction disciplinaire plus lourde par la Fédération Française de Football (FFF).
Quelle sanction pour le défenseur lensois ?
Selon L’Équipe, la commission de discipline de la FFF va infliger à Masuaku une suspension de quatre matches, dont un avec sursis, pour son comportement envers les officiels lors du quart de finale. Le défenseur a déjà purgé une partie de cette sanction à l’occasion de la réception du FC Metz en Ligue 1, et devrait donc revenir pour le derby face au LOSC au retour de la trêve.
Un prêt déjà compromis
Cette suspension tombe au pire moment pour Masuaku, qui avait rejoint Lens pour se relancer et obtenir du temps de jeu dans la seconde moitié de la saison. En manque de minutes à Sunderland cette saison, Lens représentait une opportunité de retrouver de la régularité dans un club qu’il connaît bien pour y avoir été formé.
Conséquence : même si son prêt court jusqu’à la fin de la saison, la sanction et son faible temps de jeu pourraient sérieusement limiter son impact sportif. Son absence prolongée risque d’être un problème pour Pierre Sage, l’entraîneur de Lens, qui doit gérer une défense déjà délicate sur le plan des effectifs. Matthieu Udol, le numéro un sur le côté gauche, ne devrait donc pas souffler de sitôt…
🚨🚨 𝗟'𝗔𝗗𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗔𝗟𝗘́𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗥𝗧𝗛𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗨𝗔𝗞𝗨 🇨🇩 ! 🤯❤️💛— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 12, 2026
Exclu alors qu'il s'échauffait face à Lyon en Coupe de France, 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗘́𝗖𝗢𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝟰 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 (𝗗𝗢𝗡𝗧 𝗨𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗦𝗨𝗥𝗦𝗜𝗦).… pic.twitter.com/4bKHNZiZIu