FC Nantes Mercato : un coup en or totalement inattendu s’offre aux Kita cet été

Prêté cette saison au Panathinaikos par le FC Nantes, Alban Lafont a fait parler de lui sur la scène européenne. Le gardien ivoirien a livré une prestation exceptionnelle en Ligue Europa face au Real Betis ce jeudi soir, confirmant qu’il pourrait bien redevenir l’une des grandes attractions du mercato nantais l’été prochain.

Un match héroïque face au Betis

Lors du huitième de finale aller disputé à Athènes, le Panathinaikos s’est imposé 1-0 contre le Betis au terme d’un match très accroché. Et l’un des grands artisans de cette victoire n’est autre qu’Alban Lafont. Le portier formé en France a multiplié les interventions décisives pour repousser les offensives espagnoles et maintenir son équipe à flot.

Sous pression durant une grande partie de la rencontre, Lafont a notamment réalisé plusieurs arrêts importants face aux tentatives d’Abde ou encore de Cucho Hernández. Ces interventions ont permis au club grec de rester dans le match malgré la domination du Betis.

La situation s’est encore compliquée pour les Grecs lorsque le Panathinaikos s’est retrouvé à dix après l’expulsion d’Anass Zaroury à l’heure de jeu. Malgré cette infériorité numérique, le gardien ivoirien a tenu bon et gardé sa cage inviolée jusqu’au coup de sifflet final.

Finalement, un penalty transformé par Vicente Taborda dans les dernières minutes a offert la victoire au Panathinaikos (1-0), récompensant une prestation collective solide… et un match héroïque de Lafont dans les buts.

Un retour à Nantes… avant un départ ?

Depuis son arrivée en prêt au Panathinaikos, Alban Lafont enchaîne les performances solides. À 27 ans, le gardien cumule 29 matchs joués avec l’équipe grecque, et 11 clean sheets cette saison. Pour le FC Nantes, cette performance ne passe évidemment pas inaperçue. Le gardien ivoirien est en effet prêté au Panathinaikos jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat, et doit théoriquement revenir en Loire-Atlantique à l’été 2026, pour seulement un an de contrat.

Si son avenir reste encore incertain, ses performances en Europe pourraient bien relancer son statut à Nantes… ou attirer l’attention d’autres clubs sur le marché des transferts. La deuxième option paraît beaucoup plus probable, surtout au vu de l’histoire qui a mal tourné entre le club et Lafont. De plus, le FCN n’est pas vraiment certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine, et la famille Kita pourrait donc obtenir un joli billet pour un gardien acheté 7,5 millions d’euros en 2021. Ce qui serait un gros coup, même inespéré quand on connaît les derniers moments compliqués de Lafont à Nantes…