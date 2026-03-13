FC Nantes : les Kita battent un triste record en Ligue 1 cette saison

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La saison du FC Nantes continue de faire parler… mais pas pour les bonnes raisons. Sous la présidence de Waldemar Kita, le club détient désormais un record peu glorieux en Ligue 1.

Depuis le début de la saison 2025-2026 de la Ligue 1, les Canaris sont tout simplement le seul club de l’élite à avoir déjà changé deux fois d’entraîneur. Une instabilité qui symbolise parfaitement les turbulences vécues par le club cette année.

Trois entraîneurs sur le banc nantais : une instabilité unique en Ligue 1

Tout avait pourtant commencé avec Luís Castro, nommé à l’été 2025 pour lancer un nouveau cycle.

Mais face à des résultats jugés insuffisants, les dirigeants nantais ont décidé de tourner la page dès le mois de décembre. Le technicien portugais a alors été remplacé par Ahmed Kantari, ancien défenseur du club.

Un changement qui n’aura finalement pas duré très longtemps.

Début mars, le FC Nantes a officialisé un nouveau bouleversement sur son banc avec l’arrivée de Vahid Halilhodžić, chargé de terminer la saison et de tenter de maintenir le club.

Résultat : trois entraîneurs différents sur le banc nantais cette saison, un cas unique dans tout le championnat.

Les Kita isolés dans ce triste classement des clubs instables

Si plusieurs clubs de Ligue 1 ont eux aussi changé d’entraîneur cette saison, aucun n’a connu une instabilité aussi forte que celle du FC Nantes.

Le Paris FC a par exemple remplacé Stéphane Gilli par Antoine Kombouaré.

Du côté de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a quitté son poste avant d’être remplacé par Habib Beye.

Même scénario au Stade Rennais FC, où Habib Beye a laissé sa place à Franck Haise après un intérim.

D’autres clubs comme FC Metz, RC Strasbourg, OGC Nice ou encore AS Monaco ont également changé de coach.

Mais dans tous ces cas, il ne s’agit que d’un seul remplacement.

Un symbole des turbulences qui secouent Nantes

Avec trois entraîneurs différents en une seule saison, le FC Nantes illustre parfaitement l’instabilité qui entoure le club ces dernières années.

Les choix de la direction et de la famille Kita continuent d’alimenter les débats chez les supporters et les observateurs du football français.

Reste désormais à voir si Vahid Halilhodžić parviendra à redresser la situation sportive et à éviter une fin de saison encore plus compliquée pour les Canaris.

Une chose est sûre : ce record dont Nantes se serait bien passé restera comme l’un des symboles de cette saison mouvementée en Ligue 1.