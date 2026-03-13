OM : une surprise dans la compo de Beye pour affronter Auxerre

Voici la compo de l’OM pour affronter Auxerre.
Ce vendredi, pour ouvrir la 26e journée de Ligue 1, l’OM (3e) reçoit l’AJ Auxerre (16e). Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de titulariser CJ Egan-Riley pour pallier les absences d’Aguerd et Balerdi en défense centrale. Coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome.
La compo marseillaise
Rulli – Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.
#OMAJA le onze de l’OM face à Auxerre— Karim Attab (@karimattab1) March 13, 2026
Rulli – Weah Pavard Egan-Riley Medina – Kondogbia Hojbjerg (cap) Timber – Greenwood Aubameyang Paixao @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/4IWlobPScv