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FRANCE

OM : une surprise dans la compo de Beye pour affronter Auxerre

Par William Tertrin - 13 Mar 2026, 19:49
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Voici la compo de l’OM pour affronter Auxerre.

Ce vendredi, pour ouvrir la 26e journée de Ligue 1, l’OM (3e) reçoit l’AJ Auxerre (16e). Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de titulariser CJ Egan-Riley pour pallier les absences d’Aguerd et Balerdi en défense centrale. Coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.

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