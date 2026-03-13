OM : une surprise dans la compo de Beye pour affronter Auxerre

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Voici la compo de l’OM pour affronter Auxerre.

Ce vendredi, pour ouvrir la 26e journée de Ligue 1, l’OM (3e) reçoit l’AJ Auxerre (16e). Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de titulariser CJ Egan-Riley pour pallier les absences d’Aguerd et Balerdi en défense centrale. Coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina – Kondogbia, Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Aubameyang, Paixao.